Mit Absperrungen und Einbahnverkehr: Auf Nummer sicher am Frauenfelder Wochenmarkt auf der Promenade Der Frauenfelder Wochenmarkt startet nächsten Mittwoch wieder – mit Schutzmassnahmen und 29 Ständen. Mathias Frei 07.05.2020, 12.03 Uhr

Eine Wochenmarktszene aus der Zeit vor Corona. (Bild: Andrea Stalder)

Wenn auf der Promenade Absperrgitter stehen und Sicherheitsleute den Einlass zum Wochenmarkt überwachen, dann ist Coronapandemie. Viele Frauenfelder haben die Wiederaufnahme des Marktbetriebs sehnsüchtig erwartet. Kommenden Mittwoch wird es in Frauenfeld so weit sein. Ab dann findet wieder jeden Mittwoch und Samstag jeweils von 7 bis 12 Uhr der Wochenmarkt statt.

Daniel Weishaupt, stellvertretender Werkhofchef. (Bild: Donato Caspari)

Um die Wiederaufnahme zu ermöglichen, hat der Werkhof ein Schutzkonzept erarbeitet. Und das beurteilen offenbar auch die Marktfahrer als praktikabel. Wie der stellvertretende Werkhofchef Daniel Weishaupt erklärt, stellen 29 Marktfahrer ihre Stände auf. Vor Corona zählte der Wochenmarkt jeweils bis zu 35 verschiedene Anbieter. «Wir hätten aber auch Platz für 35 Stände», sagt Weishaupt. Neu wird der ganze Markt eingezäunt sein. Und es gilt ein Einbahn-Regime.

«Auf dem abgesperrten Gelände dürfen sich maximal hundert Kunden gleichzeitig aufhalten. Das bedeutet: zehn Quadratmeter pro Kunde.»

Damit das so eingehalten wird, gibt es laut Weishaupt Sicherheitsleute beim Ein- respektive Ausgang beim Promenadenbrunnen. Sollte die Personenobergrenze erreicht sein, erhält ein wartender Kunde erst dann Einlass, wenn ein anderer das Areal verlassen hat.

Am Wochenmarkt an der Promenade in Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Innerhalb des Areals kann man sich frei bewegen

Der Plan für den Wochenmarkt im Pandemiebetrieb sieht folgendermassen aus: Unter den Bäumen auf Seite Promenadenstrasse steht die eine Hälfte der Marktstände. Das war schon immer so. Direkt bei den Ständen gibt es markierte Wartebereiche, damit die Kunden nicht zu dicht stehen. Die andere Hälfte der Marktfahrer wird sich laut Weishaupt auf den Parkplätzen, offen Richtung Glaspalast (kantonales Verwaltungsgebäude), platzieren. So geht man zuerst Richtung Regierungsgebäude und danach auf der gesperrten Strasse vor dem Glaspalast wieder Richtung Promenadenbrunnen. Grundsätzlich könne man sich als Kunde frei auf dem Areal bewegen. Wer also erst beim drittletzten Marktfahrer einen Einkauf tätigen will, geht einfach durch den Markt. Es gibt keine vorgegeben Reihenfolge.

Am Wochenmarkt an der Promenade in Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Wie Weishaupt erklärt, bleiben die Parkplätze an der Promenade beim Glaspalast dauerhaft gesperrt, solange der Marktbetrieb mit dem Schutzkonzept aufrechterhalten wird – damit nicht zweimal wöchentlich Absperrgitter auf- und abgebaut werden müssen. Zum Parkieren verweist der stellvertretende Werkhofchef auf das nahe Altstadt-Parkhaus. Die Auslastung der besagten Parkierungsanlage hat bekanntlich noch Potenzial nach oben.