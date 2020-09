Mit 239 km/h von Lommis nach Affeltrangen: Bezirksgericht Weinfelden verurteilt 19-jährigen Raser zu happiger Geldstrafe Ein 19-Jähriger rast mit einem gemieteten Auto auf Thurgauer und St.Galler Strassen. Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt ihn zu einer happigen Geldbusse. Ida Sandl 25.09.2020, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht Weinfelden tagt im obersten Stock des historischen Rathauses. Bild: Mario Testa

Alles begann mit einem harmlosen Anruf. Am Telefon ein Garagist, der schnelle Autos vermietet. Er habe da ein Schnäppchen, einen Nissan GT-R. Toller Schlitten. Drei Tage für 400 statt 700 Franken. Hätte der damals 19-Jährige Nein gesagt, wäre er am Donnerstag nicht in Weinfelden vor Gericht gestanden. Er hätte sich viel Geld und Ärger ersparen können.

Doch das Angebot war zu verlockend. Er habe nichts mehr zu verlieren, mag er gedacht haben. Denn ein paar Tage später sollte er ohnehin seinen Fahrausweis für drei Monate abgeben. Er hatte sich schon einiges geleistet, was zu schnelles Fahren betraf. Dabei besass er das Billett erst ein halbes Jahr und war viel zu oft zu schnell unterwegs. Kurz vor der Zwangspause wollte er es nochmals wissen.

Mit 101 km/h auf der oberen Bahnhofstrasse in Wil

Der 20. Mai 2017 war ein Samstag und auf der Kantonsstrasse von Lommis nach Affeltrangen war wenig los – zum Glück. Der Beschuldigte drückte das Gaspedal des Nissan GT-R durch: 239 km/h zeigte der Tacho an. Ein entgegenkommendes Auto kreuzte er mit 150 km/h. Den ganzen Tag ging das so. Bei Märwil 197 km/h, bei Mörikon 187 km/h und so weiter. Am gefährlichsten wurde es in Wil, obere Bahnhofstrasse, kurz nach zehn Uhr abends: 101 km/h innerorts. Insgesamt waren es sechs Tempo-Exzesse, von jedem gibt es ein Video. Gefilmt hat der Freund auf dem Beifahrersitz. Die Videos kursierten im Netz und landeten irgendwann bei der Polizei.

Er geht in Therapie und trinkt keinen Alkohol mehr

Heute ist der Beschuldigte 22 Jahre alt, ein schmächtiger Typ. Wie ein Aufschneider wirkt er nicht. Dem Bezirksgericht kann er sein Verhalten nur mit dem Alter erklären. Er sei nicht reif gewesen für den Fahrausweis. «Ich hab’ nicht so weit gedacht, bin einfach gefahren.» So etwas würde er nicht mehr machen. Der Fahrausweis wurde ihm entzogen, er trinkt seitdem keinen Alkohol mehr und nimmt keine Drogen. Auf eigene Kosten lässt er die Abstinenz regelmässig testen. Freiwillig hat er eine Therapie bei einem Verkehrspsychologen begonnen.

Beides belastet sein Budget, darum wohnt er bei den Eltern. Obwohl er mit Bus, Zug und wieder Bus zur Arbeit muss. Als Gerüstbauer wäre er mit Auto besser einsetzbar, trotzdem hält sein Chef zu ihm, will ihm sogar eine Weiterbildung zum Gruppenleiter ermöglichen. «Ich habe meine Lektion gelernt, ich werde Ihr Vertrauen nicht enttäuschen», versichert er dem Gericht. Das Schlusswort hat er auf einem Zettel notiert.

Der erste Strafantrag war dem Gericht zu niedrig

Der Raser steht bereits zum zweiten Mal vor dem Bezirksgericht. Bei der ersten Verhandlung hatten sich Staatsanwalt und Verteidiger auf ein abgekürztes Verfahren geeinigt. Beantragt war eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren bei fünf Jahren Probezeit und eine Busse von 2400 Franken. Die Strafe war dem Gericht zu niedrig, es wies das Verfahren zurück.

Die neue Staatsanwältin hat die Geldbusse auf 7300 Franken erhöht, belässt es aber bei der bedingten Freiheitsstrafe. Bei einem Gefängnisaufenthalt verliere der junge Mann seine Arbeitsstelle, komme mit schlimmeren Straftätern in Kontakt. Sie bezweifelt, ob ihn das auf den rechten Weg bringe. Die Staatsanwältin sagt:

«Es passiert nicht oft, dass ich mich für einen Beschuldigten einsetze.»

Der Verteidiger appelliert fast flehentlich an die Richter: «Machen Sie bitte, was die Staatsanwältin beantragt.» Eine Halbgefangenschaft sei mit den unregelmässigen Arbeitszeiten seines Mandanten nicht vereinbar. Eine Haftstrafe würde ihn aus seinem stabilen Umfeld herausreissen. «Er hat Perspektiven.»

Ein Gefängnisaufenthalt wäre zu einschneidend

Das Gericht stimmt der bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten zu. Vor allem auch, weil der Beschuldigte noch so jung ist und am Anfang seiner Berufskarriere steht. «Mit einem Gefängnisaufenthalt würde man ihm nicht nur einen Stein, sondern einen Fels in den Lebensweg legen», sagt Richter Emmanuele Romano bei der Urteilsverkündung. Jedoch erhöhen die Richter die Geldbusse auf 10000 Franken, dazu kommen Gerichts- und Verfahrenskosten von gut 10700 Franken und das Honorar für den Verteidiger. Richter Romano sagt:

«Sie werden die finanziellen Folgen noch eine Weile spüren. Das ist auch gut so.»

Er solle froh sein, dass er bei seiner Raserfahrt niemanden verletzt oder gar getötet habe, redet Romano dem Beschuldigten ins Gewissen. «Das war reiner Zufall und hing nicht von Ihnen ab.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.