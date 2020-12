«Das Webformular ist eine absolute Zumutung»: Chef des Thurgauer Coronatest-Unternehmens übt Kritik an BAG-Vorgaben

Geboren 1953, aufgewachsen in den Kantonen St.Gallen und Bern. Studium in Bern. Habilitation in Mikrobiologie und Virologie in Köln. Thomas Krech arbeitete unter anderem am Inselspital in Bern und im Labor Dr. Risch (FL). Er zog nach Frauenfeld, da seine Frau hier familiäre Wurzeln hat. 1994 eröffnete Krech in Kreuzlingen ein Labor und führte auch eine medizinische Praxis. (wu)