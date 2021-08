Millionenforderung Obergericht heisst Klage gut: Aufständische zwingen den Thurgauer Milchbauernverband in die Knie Der Verband Thurgauer Milchproduzenten muss einem Bauern Abgaben und Verbandsbeiträge zurückzahlen, die über Jahre ohne rechtliche Grundlage eingefordert wurden. Der Entscheid des Obergerichts kommt den kantonalen Milchbauernverband teuer zu stehen. Denn hinter diesem Fall steht eine Gesamtforderung von rund zwei Millionen Franken.

Silvan Meile 05.08.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in einen Stall mit Milchkühen. Bild: Thi My Lien Nguyen

Die Thurgauer Bauernrebellen triumphieren. Roland Werner hat vor dem Obergericht recht bekommen. Der mittlerweile pensionierte Bauer, der einen Hof in Wäldi bewirtschaftete, führt eine Gruppe aufständischer Bauern an. Mit einer Klage hat er nun vor dem Obergericht erwirkt, dass ihm der Verband Thurgauer Milchproduzenten (TMP) Geld zurückzahlen muss.

Roland Werner.

Bild: Thi My Lien Nguyen

Es geht hauptsächlich um Abgaben für Marketing und Verwaltung, welche Werner während Jahren über den kantonalen an den nationalen Milchbauernverband (SMP) abliefern musste. Doch der Thurgauer Verband betrieb dieses Inkasso ohne eine genügende rechtliche Grundlage in ihren Statuten. Darauf zielten die Thurgauer Milchrebellen in diesem Prozess ab.



Verband überlegt Weiterzug trotz schlechter Erfolgsaussichten

In Werners Fall sind es rund 23'718 Franken zuzüglich fünf Prozent Zinsen über Jahre, die ihm der TMP gemäss Gerichtsurteil zurückzahlen muss. Hinzu kommen 6000 Franken Verfahrensgebühren. Doch den Milchproduzentenverband kommt es noch weit teurer zu stehen. Roland Werner ist kein Einzelfall. Hinter ihm stehen rund 60 weitere Milchbauern, die alle 2018 dem TMP ebenfalls einen Zahlungsbefehl mit ähnlicher Forderung schickten, teils mit deutlich höheren Beträgen. Ohne Berücksichtigung der fünf Prozent Zinsen bewege sich die gemeinsame Forderung auf rund zwei Millionen Franken, sagt Werner.



Daniel Vetterli, Präsident des Thurgauer Verbands der Milchbauern, mag nicht viele Worte über dieses Urteil verlieren. Er sagt lediglich:

Daniel Vetterli, Präsident des Verbands Thurgauer Milchproduzenten.

Bild: Reto Martin

«Wir prüfen einen Weiterzug.»

Die Erfolgschancen sind dabei aber eingeschränkt. Der vorliegende Fall erreiche die für eine Beschwerde an das Bundesgericht massgebende Höhe von 30'000 Franken nicht, hält das Obergericht im Urteil fest. Dadurch sei eine Beschwerde nur zulässig, wenn sich «eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stelle» oder «die Verletzung verfassungsmässiger Rechte» gerügt würden.



Rechtsanwalt Hermann Lei vertritt den Thurgauer Milchbauernverband in dieser Angelegenheit. Er lässt durchblicken, dass dieses Obergerichtsurteil wohl dennoch ans Bundesgericht weitergezogen wird. Gleichzeitig stehe man aber in Vergleichvershandlungen mit der Gegenseite. Diese halten nun aber gute Karten in Händen und weichen wohl kaum von ihrer Maximalforderung ab.

Zuerst zog der Verband einen Bauern vor Gericht

Der Streit eskaliert 2015. Mehr als hundert Thurgauer Bauern weigerten sich, geforderte Abgaben an die vom Schweizer Milchproduzentenverband (SMP) gegründete Exportfirma Lactofama AG abzuliefern. Das durch die Delegierten des nationalen Verbands bewilligte Firmenkonstrukt kaufte überschüssige Milch vom inländischen Markt weg und exportierte es zum tieferen Weltmarktpreis, um so den Schweizer Milchpreis zu stützen. Das verpflichtete aber jeden Milchproduzenten zu jährlich mehreren hundert Franken Zwangsabgaben – je nach Menge gemolkener Milch.

Wer nicht bezahlte, bekam Ärger. Der Thurgauer Verband ging schliesslich rechtlich gegen die säumigen Zahler vor. Einige knickten ein. Eine Gruppe wehrte sich aber weiterhin. Der TMP zog deshalb einen Bauern aus der Gruppe auf die Anklagebank. Vor dem Obergericht bekam dieser schliesslich recht, weil dem Thurgauer Milchbauernverband in seinen Statuten die Legitimation für das Einziehen dieser Zwangsabgaben fehlte und auch kein entsprechender Versammlungsbeschluss gefasst wurde. Eine Beschwerde des TMP ging auch damals ans Bundesgericht, welches aber wegen des zu tiefen Streitwerts des Einzelfalls nicht darauf eintrat.

Der vermeintliche Schlussstrich war ein Irrtum

Der TMP reagierte genervt auf das Urteil zu Gunsten der Aufständischen und warf sie aus ihrem Verband. Die Statuten wurden angepasst und schliesslich erstattet man auch den verbleibenden rund 800 Mitgliedern, die jeweils anstandslos die Lactofama-Beiträge bezahlt hatten, diese zurück. Das kostete den Verband 1,72 Millionen Franken, die er dank einem grossen Liegenschaftsvermögen decken konnte. Damit sollte ein Schlussstrich gezogen werden, was sich aber als Irrtum herausstellte.



Denn die Aufständischen, die vor Gericht siegten und aus dem Verband geworfen wurden, holten zum Gegenschlag aus. Aus dem Gerichtsurteil lasen sie, dass dem kantonalen Verband damals auch die rechtliche Grundlage für das Einkassieren etwa von Beiträgen für Marketing und Verwaltung zu Gunsten des Schweizer Verbands fehlten. Deshalb drehten sie den Spiess um und verklagten nun den TMP, der dieses Inkasso für den nationalen Verband erledigte.

Die Forderung: Herausgabe der entrichteten Beiträge rückwirkend für die vergangenen zehn Jahre. So kam es zur Zwei-Millionen-Forderung. Mit dem aktuellen Urteil des Obergerichts liegt dieses Geld nun für die aufständischen Thurgauer Bauern in Griffnähe.



Obergericht hebt Urteil des Bezirksgerichts auf

Denn das Obergericht kommt zum Schluss, dass eine «ungerechtfertigte Bereicherung» des TMP vorliege. Der Thurgauer Verband «verwendete rechtsgrundlos erhaltene Beiträge für etwas, das er sonst aus eigenen Mitteln» an den Schweizer Verband hätte bezahlen müssen. Darin sehen die Oberrichter «eine Ersparnisbereicherung» und stützen die Klage von Roland Werner.

Nach dem Urteil des Bezirksgerichts Weinfelden sah es 2020 für die Milchrebellen deutlich schlechter aus. Die Weinfelder Richter wiesen die Klage ab. Der TMP habe die eingezogenen Beiträge vollumfänglich und gutgläubig dem Schweizer Verband weitergeleitet und sich dabei nicht selber bereichert.



Rund 60 weitere Klagen stehen in den Startlöchern

In diesem Streit blieben schon mehrere Gespräche ergebnislos. Und vor dem Rauswurf aus dem Verband sei mit ihnen nicht mal eine Diskussion geführt worden, sagt Werner. Damit habe man jene, die damals vor Gericht siegten, zu Verlierern gemacht.

Sobald das aktuelle Urteil rechtskräftig ist, dürfte der Verband mit Klagen eingedeckt werden. Roland Werner sagt:

«Jetzt ziehen wir es durch.»

Klageberechtigt sind aber nur jene rund 60 Bauern, die der Gruppe der Aufständischen angehören und bereits 2018 vom Verband ihren bezahlten Betrag mit einem Zahlungsbefehl zurückforderten. Für alle anderen ist der Anspruch verjährt.