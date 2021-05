Mietschlichtung 23 Prozent mehr Streitfälle im Thurgau: Zahlungsforderungen, Kündigungen und Mietkosten waren häufige Streitpunkte Im Jahr 2020 haben die 60 Mietschlichtbehörden im Kanton Thurgau 621 Verfahren erledigt. Dennoch ist keine aussergewöhnliche Signifikanz bei Mietproblemen erkennbar. Am naheliegendsten scheint die Vermutung, dass die Zunahme weitgehend auf Zufall beruht. Hans Suter 20.05.2021, 17.30 Uhr

In 65 Fällen gelangten Mieter wegen der Nebenkostenabrechnung an die Schlichtungsstelle in Mietsachen. Bild: PD

Streit zwischen Mieter und Vermieter oder unter Mietern ist unangenehm. Trotzdem kommt das immer wieder vor. Oft handelt es sich um Probleme, die sich unter Beizug einer neutralen Person pragmatisch lösen lassen und eine gerichtliche Auseinandersetzung erübrigen. Deshalb setzt der Gesetzgeber bei Streitigkeiten in Mietsachen auf Schlichtungsbehörden oder Mietgerichte ein. Im Gegensatz zum Kanton Zürich, wo es Mietgerichte gibt, wirken im Kanton Thurgau kommunal organisierte Schlichtungsbehörden. Sie setzen sich paritätisch zusammen aus je einem Mieter- und Vermietervertreter sowie einer Präsidentin oder einem Präsidenten und einer Protokollführerin oder einem Protokollführer. Derzeit bestehen in den 80 Gemeinden insgesamt 60 Schlichtungsbehörden. Das Gericht kann von den Streitparteien erst angerufen werden, wenn das Schlichtungsverfahren gescheitert ist.

Keine klare Ursache zu erkennen

Anna Katharina Glauser Jung, Präsidentin des Obergerichts des Kantons Thurgau. Bild: Donato Caspari

In den Jahren 2018 und 2019 wurden von den Thurgauer Schlichtungsbehörden in Mietsachen 526 beziehungsweise 505 Verfahren erledigt. Im Jahr 2020 stieg die Zahl auf 621 Verfahren, wie aus dem Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau an den Grossen Rat hervorgeht. Das ist ein sattes Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine klare Ursache für diesen Anstieg kann Anna Katharina Glauser Jung, Präsidentin des Obergerichts, indes nicht erkennen. Im Jahr 2020 gab es ausser der Senkung des Referenzzinssatzes am 2. März 2020 auf 1,25 Prozent weder einschlägige Gesetzesänderungen noch andere relevante Ereignisse, die einen aussergewöhnlichen Anstieg der Fälle vermuten lassen.

Aufgaben der Schlichtungsstellen Die Schlichtungsstelle für Mietwesen berät Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter in allen Mietfragen. Bei Streitigkeiten bezüglich eines Mietvertrags versucht die Schlichtungsbehörde, eine gütliche Einigung zu erzielen. Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 2000 Franken kann die Schlichtungsbehörde entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt. Die Schlichtungsbehörde kann zudem den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten, sofern die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, der Schutz vor missbräuchlichen Miet- und Pachtzinsen, der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Miet- und Pachtverhältnisses betroffen ist oder in den übrigen vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 5000 Franken. Verfahren vor der Schlichtungsbehörde sind kostenlos. (has)

Ähnlich sieht man dies in der Stadt Frauenfeld. «Wir spürten nichts davon», sagt Peter Mettier, Sekretär der Schlichtungsbehörde in Mietsachen, auf Anfrage. Zwar sei die Rechtsberatung rege nachgefragt worden, einen Anstieg der Verfahren habe man in Frauenfeld aber nicht verzeichnet. Mettier geht gefühlsmässig davon aus, dass die kantonal ausgewiesene Zunahme von 23 Prozent eher auf Zufällen beruht.

Dieser Ansicht ist auch Elisabeth Schegg, Aktuarin der Schlichtungsbehörde in Mietsachen in Arbon. «Allerdings hatten wir einen recht grossen Anstieg, sogar mehr als die 23 Prozent», sagt sie auf Anfrage. Doch auch sie erkennt keine Signifikanz hinter der Zunahme der Verfahren. Möglicherweise habe es mit der Coronasituation zu tun:

«Mehr zu Hause, mehr Zeit, mehr Mängel aufgefallen, mehr genervt. Aber das sind reine Vermutungen.»

Die Zunahme um 23 Prozent ist trotz der vermeintlich hohen Zahl statistisch eher unauffällig. Linear auf die 60 Mietschlichtbehörden umgelegt, ergibt sich eine durchschnittliche Zunahme von lediglich zwei Fällen pro Schlichtungsstelle.

Um das wurde gestritten

Die Gründe für die Anrufung der Schlichtungsbehörde waren bei den materiell behandelten Fällen sehr unterschiedlich. An erster Stelle steht mit 123 Fällen die Forderung auf Zahlung, gefolgt von 71 Fällen wegen ordentlicher und 21 Fällen wegen ausserordentlicher Vertragskündigung. 65 Fälle betrafen die Nebenkosten, 52 Fälle die Erstreckung des Mietverhältnisses und 46 Fälle die Senkung des Mietzinses. Mängel an der Mietsache führten in 42 Fällen zu einem Verfahren. Der Rest ist nicht näher benannt und figuriert unter «andere Gründe».

In 50 Prozent der Fälle eine Einigung erzielt

Offensichtlich haben die Schlichtungsbehörden im vergangenen Jahr gute Arbeit geleistet. Von den 621 erledigten Verfahren vermochten sie in 310 Fällen eine Einigung zu erzielen. Das entspricht einer Quote von 50 Prozent. In 133 Fällen musste hingegen festgestellt werden, dass sich die Parteien nicht einigen können. In acht Fällen nahmen die Parteien den Urteilsvorschlag der Schlichtungsbehörde an. Ferner erteilten die Behörden 14 Klagebewilligungen aus und entschieden in sieben Fällen direkt. Wie viele der 14 Klagebewilligungen am zuständigen Bezirksgericht anhängig gemacht wurden, wird statistisch nicht erfasst. Mehr als 150 Streitsachen erledigten sich anderweitig; dazu zählen Nichteintreten oder Rückzug, Gegenstandslosigkeit oder Überweisung an eine andere Behörde.

Thurgau über dem Schweizer Durchschnitt

Laut dem statistischen Jahrbuch «Thurgau im Fokus 2020» lebt rund jeder zweite Thurgauer Haushalt in einer Mietwohnung oder in einem Miethaus. In den eigenen vier Wänden wohnen 47 Prozent der Haushalte, davon der grösste Teil im eigenen Haus (37 Prozent aller Haushalte). Eigentümer einer Wohnung sind 10 Prozent aller Haushalte. Die Thurgauer Wohneigentumsquote liegt deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt von knapp 40 Prozent. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz die tiefste Wohneigentumsquote unter allen europäischen Ländern.

Viel Wohneigentum im Hinterthurgau

Sowohl der Anteil Hauseigentümer als auch jener der Stockwerkeigentümer hat sich im Thurgau seit 2010 kaum vergrössert. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, hat das Wohneigentum dennoch an Bedeutung gewonnen. So waren 1970 nur 39 Prozent der Thurgauer Haushalte Wohneigentümer. Bis zum Jahr 2000 stieg die Wohneigentumsquote auf 43 Prozent und 2017 auf 47 Prozent. In den zehn grössten Gemeinden liegt die Wohneigentumsquote in Münchwilen und Aadorf mit rund 60 Prozent am höchsten, in Kreuzlingen und Arbon mit rund 30 bis 35 Prozent am tiefsten.

Paare ohne Kinder und Senioren mögen Eigentumswohnungen

Während der Anteil Hauseigentümer über die Jahre recht konstant blieb, hat das Stockwerkeigentum deutlich an Bedeutung gewonnen. 1990 lebten im Thurgau nur gerade gut 2 Prozent der Haushalte in einer Eigentumswohnung, heute sind es 10 Prozent. Häufig zur Miete wohnen Ausländer, junge Erwachsene, Singlehaushalte, Alleinerziehende und in Städten lebende Personen. Hausbesitzer sind hingegen häufig Schweizer, Senioren, Paare mit Kind oder Kindern und in ländlichen Gebieten lebende Personen. Stockwerkeigentum ist bei Paaren ohne Kinder und Senioren beliebt.