Mieser Sommer Nach dem katastrophalen Coronajahr 2020: Die Schiffsbetriebe auf dem Bodensee hoffen auf besseres Wetter und mehr Gäste Die Schiffe der URh und SBS sind auch bei Hochwasser unterwegs – die Gäste fehlen zur Zeit jedoch. Francesca Stemer 28.07.2021, 05.20 Uhr

Hoher Pegelstand in Rorschach, die Schiffe sind schon fast auf Bodenhöhe. Bild: Ralph Ribi

Der langandauernde Regen liess den Pegelstand der Schweizer Gewässer ansteigen und das Telefon der Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) öfter klingeln. Die Frage: ob die Schiffe beim aktuellen Wasserstand fahren könnten. Joséphine Weinig, Marketingmanagerin der URh, stellt fest:

«Unsere Schiffe fahren auch bei Hochwasser.»

Doch der hohe Wasserstand führte zu einigen Ausfällen und Änderungen der Fahrpläne. So musste beispielsweise bei der Strecke Diessenhofen die Brücke gesperrt werden. Die Gäste steigen nun vor der Brücke aus und gehen zu Fuss um die andere Seite, wo das Anschlussschiff bereits wartet.

Der Wasserstand ist bei der URh aber öfter ein Thema: So führte der Rhein im Frühjahr zu wenig Wasser. Somit konnte die URh beispielsweise die Strecke die Strecke Diessenhofen bis Stein am Rhein nicht durchgehend befahren.

Bei der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) kam es aufgrund des Hochwassers zu keinen Streckenunterbrüchen. Jedoch musste man sich bei den Landestellen Altenrhein und Bottighofen mit Podesten behelfen. Diese sorgten dafür, dass die Gäste trockenen Fusses an Land gehen konnten.

Fehlende Gäste

Doch trotz angebotener Fahrten kommt die Schiffsaison noch nicht auf Touren. Dabei habe die Saison für die URh gut angefangen: Pünktlich zu Saisonbeginn stach das erste Schiff in See. Joséphine Weinig erklärt, dass das Unternehmen auf viel positives Feedback zählen konnte: «Viele unserer Gäste waren froh, dass wir in diesem Jahr wieder zum Saisonbeginn starten konnten.»

Andrea Ruf Bild: Andrea Stalder

Dennoch werden bis anhin generell weniger Gäste als üblich verzeichnet. Andrea Ruf, CEO der SBS, erklärt, im Vergleich zu 2019 seien es aktuell 50 Prozent weniger Gäste.

Weinig merkt an, dass das Wetter eine mögliche Vorausplanung für einen Tagesausflug schwierig mache. «Eigentlich hätte es am Dienstag regnen sollen, doch dann wurde es ein sonniger Tag.» Ruf ergänzt, sie hoffe nun auf eine längere Schönwetterperiode: «Somit könnten die Sommerferiengäste auch eine Schifffahrt geniessen.»

Ein katastrophales Jahr

Denn das vergangene Jahr war für die Schifffahrt kein einfaches. Ruf findet klare Worte:

«Das letzte Jahr war eine Katastrophe.»

Bei der URh startete die Saison 2020 zwei Monate später als üblich, mit entsprechenden Schutzmassnahmen mit Abstandsregeln und Maskenpflicht. Ruf erklärt: «Viele Gäste sagten sich damals, bei einer Maskenpflicht würden sie keine Schiffsfahrt unternehmen.» Die Schifffahrtsaison der SBS wurde verkürzt. «Es hat sich schlicht nicht gelohnt», merkt CEO Andrea Ruf an.

Dabei wäre das Wetter von vergangenem Sommer ideal für eine Bootsfahrt gewesen. Im Gegensatz zu diesem Jahr. Weinig fasst die Situation zusammen: «Das ist ärgerlich.»

Zurück zur Normalität

Wie lange es dauert, bis sich die Hochwassersituation auf dem Bodensee und Rhein beruhigt, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Weinig erklärt: «Es kommt jetzt vor allem darauf an, wie viel es in der nächsten Zeit in den Bergen regnen wird.» Von Seiten der URh wird die Wetterlage stetig geprüft und analysiert. «Am Dienstag wurde jedoch entschieden, dass wir ab Freitag, 30. Juli wieder in den normalen Kursverkehr wechseln werden.»