«Mich hat beeindruckt, wie vielfältig die Gemeinden beansprucht sind»: Brigitte Fürer hört nach acht Jahren als Geschäftsführerin der Regio Frauenfeld auf Brigitte Fürer bricht auf zu neuen Ufern. Davor blickt die Geschäftsführerin der Regio Frauenfeld zurück. Im Oktober feiert die Regionalplanungsgruppe mit 15 beteiligten Gemeinden ihr 25-Jahr-Jubiläum. Claudia Koch 11.08.2020, 04.30 Uhr

Brigitte Fürer spricht über die Diskussionskultur unter den Gemeinden, umgesetzte Projekte und Herausforderungen. Bild: Reto Martin

Eine Stadtzürcherin als Raumplanerin in Frauenfeld, geht das? – Und ob das geht! Seit acht Jahren ist Brigitte Fürer, die in Zürich lebt, Geschäftsführerin der Regio Frauenfeld, einer Regionalplanungsgruppe von 15 Gemeinden im Westen des Kantons Thurgau. «Ich konnte einen Aussenblick einbringen», sagt die 55-Jährige, die zuerst Landschaftsarchitektur studierte und danach ein Nachdiplomstudium in Raumplanung absolvierte. Ihr Fokus liegt auf dem Aussenraum.