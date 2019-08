Glosse Kantonshauptstadt Frauenfeld an Oberthurgau: Metapher, Baby! Murgspritzer: Wieso das Historische Museum in Frauenfeld bleibt und weshalb es keine Fussball-WM-Spiele auf dem Amriswiler Tellenfeld geben wird, das weiss TZ-Redaktor Mathias Frei. Und dazu gratis ein Dutt-Video. Mega. Mathias Frei

Das Dorf Unterwasser liegt schon dezentral. Da gibt es sogar Kühe. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Mathias Frei, Redaktor Thurgauer Zeitung, Ressort Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

D. D wie dezentral. Guttannen im Berner Oberland liegt dezentral, Unterwasser im Toggenburg ebenfalls. Arbon ist zwar nicht unter Wasser, aber mittlerweile offenbar ziemlich weichgespült. Und eben auch eher dezentral. Sage zumindest ich als Hauptstädter. Das kann also noch hübsch sein, mag man sagen, so pittoresk und dezentral. Im Gagg draussen. Okay. Aber alles hat seine Grenzen. Das «dezentrale Universalmuseum Thurgau» (kurz DUT) soll also für den Oberthurgau sprechen. Historisches Museum Thurgau, weisch. Genau. Und die Fussball-WM 2022 findet nicht in Katar statt – sondern im Oberthurgau. Weisch, Menschenrechte und so. Darum soll es in Amriswil, Arbon und Romanshorn ein bitzeli besser bestellt sein als im Emirat.

Also bitte, lieber Oberthurgau. Das DUT-Ding, das ist eine Metapher, Baby! Im übertragenen Sinn, kennsch? Das DUT bildet einen Cluster über den ganzen Thurgau. Das, was den Kanton zusammenhält, nebst der TZ. Damit der Oberthurgau nicht irgendwann unter Wasser steht. Bevor also irgendein Museum aus der Hauptstadt ins Dezentrale hinaus zügeln muss, soll sich der Oberthurgau zuerst mal über seinen Hochwasserschutz klar werden. Weil: latente Gefahr, weisch. Hochwasserschutz ist übrigens eine Metapher, Baby.