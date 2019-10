Schwerverletzter bei Messerstecherei in Horn: Polizei verhaftet 70-jährigen Mann

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, ist es in der Nacht auf Mittwoch in einem Restaurant in Horn zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 47-jähriger Mann musste wegen Schnitt- und Stichverletzungen notfallmässig ins Spital gebracht werden.