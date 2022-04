Melderecht: Thurgauer Gemeinden verstossen gegen Bundesrecht

Melderecht Falsche Wohnsitzangabe: Warum viele Thurgauer Gemeinden gegen geltendes Bundesrecht verstossen «Im Thurgau wird das Melderecht bei Personen mit Aufenthalt im Alters- oder Pflegeheim oder Betreutem Wohnen nicht rechtskonform umgesetzt.» Das hat der Verband Thurgauer Gemeinden einmal mehr festgestellt und empfiehlt nun den Gemeinden, die Praxis zu ändern. Hans Suter Jetzt kommentieren 25.04.2022, 18.30 Uhr

Die ungleiche Handhabung hat schweizweit dazu geführt, dass Personen unterschiedlich in den Einwohnerregistern erfasst sind. Bild: Susann Basler

Monika B. wohnt seit ihrer Heirat vor 62 Jahren in derselben Gemeinde. Nachdem ihr Ehemann unerwartet verstorben ist, hat sie vor allem zwei Ziele vor Augen: So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben und nach ihrem Ableben auf dem örtlichen Friedhof im Grab ihres Ehemanns bestattet zu werden.

Die zunehmende Pflegebedürftigkeit macht kurze Zeit später den Eintritt in das regionale Alters- und Pflegeheim nötig. Dieses befindet sich allerdings in einer Nachbargemeinde. Ausser quasi dem Zimmerwechsel ändert sich damit aber gar nichts, glaubt die betagte Frau. Doch das ist ein Trugschluss. Da sie die Absicht hat, im Pflegeheim zu bleiben, wird die Standortgemeinde zu ihrem neuen Hauptwohnsitz. So zumindest sieht es das Gesetz vor.

Die physische Anwesenheit ist entscheidend

In der Bevölkerung wie auch in den Gemeindeverwaltungen herrschte aber bis anhin die Meinung vor, ein Heimaufenthalt begründe keinen Hauptwohnsitz. In der Praxis bedeutete das: Wer von seinem angestammten Wohnort in das Pflegeheim in der Nachbargemeinde übersiedelte, blieb mit allen Rechten (z.B. Stimm- und Wahlrecht) und Pflichten (z.B. Steuerpflicht) am bisherigen Ort angemeldet. Man dislozierte also lediglich in das Pflegeheim, ansonsten änderte sich nichts.

Gemäss geltendem Bundesrecht ist das aber falsch. Und das nicht erst seit kurzem. «Die meisten Altersheimbewohner und Aufenthalte in Pflegeheimen oder Begleitetem Wohnen begründen am Ort der Institution einen melderechtlichen Hauptwohnsitz. Beim Melderecht ist hauptsächlich die physische Anwesenheit beziehungsweise sind die objektiven Merkmale entscheidend», sagt Roland Brändle, Vorsitzender des Ressorts Einwohnerdienste (EWD) beim Verband Thurgauer Gemeinden (VTG). Oder vereinfacht ausgedrückt: Der Lebensmittelpunkt bestimmt den Hauptwohnsitz. Im Beispiel von Monika B. ist das nun die Standortgemeinde des Pflegeheims.

Aus reiner Gewohnheit

Viele ältere, aber auch jüngere unterstützungsbedürftige Personen werden laut VTG derzeit am Ort des Heims oder der Institution fälschlicherweise mit Wochenaufenthalt (Nebenwohnsitz) geführt. «Dies ist eine Gewohnheit, die meist aus Furcht vor finanziellen Folgen für die Standortgemeinde oder in Unkenntnis der gesetzlichen Regelungen entstanden ist und sich so nicht nur im Kanton Thurgau, sondern in der ganzen Schweiz eingeschlichen hat», heisst es in einer Publikation des VTG vom März. Diese Ängste seien aber unbegründet, denn die gesetzlichen Grundlagen verhinderten eine Verschiebung von finanziellen Zuständigkeiten an die Gemeinde mit einem Heimstandort. «Zudem richten sich die Finanzierungszuständigkeiten nicht nach dem Melderecht, welches nur ein Indiz für andere Rechtsgebiete ist», sagt Roland Brändle.

Für die Gemeinden würden sich die negativen und positiven Aufwände und finanziellen Aspekte ziemlich die Waage halten. Dies liege insbesondere daran, weil sich Finanzierungszuständigkeiten wie beispielsweise in den Bereichen Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und der Pflegefinanzierung nicht nach dem Melderecht, sondern nach dem letzten zivilrechtlichen Wohnsitz vor Heimeintritt richten.

Rechtskonforme Praxis angestrebt

Warum denn überhaupt diese plötzliche Änderung? «So plötzlich kommt das gar nicht», sagt Roland Brändle.

«Die gesetzlichen Grundlagen bestehen schon sei rund 15 Jahren, sie wurden aber nicht konsequent in der Praxis umgesetzt.»

Man habe wohl geglaubt, das Ganze werde sich von selber einspielen. Das sei aber nicht erfolgt. Die Mutter des umzusetzenden Melderechts sei das Registerharmonisierungsgesetz. «Es ist aus dem Bedürfnis entstanden, die Volkszählung elektronisch durchzuführen», sagt Brändle. Das Melderecht bilde die Grundlage für andere Rechtsgebiete und Statistiken. Deshalb gelte: Dort, wo man wohnt, wird man in der Regel im Einwohnerregister geführt.

Wie soll es nun weitergehen?

Das Ressort Einwohnerdienste des VTG hat zuhanden der Einwohnerkontrollen der Gemeinden eine Empfehlung «zur Umsetzung für Neueintritte im Alters- oder Pflegeheim oder im Betreuten Wohnen» ausgearbeitet. Als Ziel wurde formuliert: «Die Empfehlung per sofort anzuwenden und eine einheitliche, rechtskonforme Praxis zu erreichen.» Ins Auge sticht das Wort «Neueintritte». Bleibt es somit in allen bisherigen Fällen beim Alten? «Nein», sagt Roland Brändle. Die gesetzlichen Bestimmungen würden für alle gelten. Aber natürlich gebe es auch hier Ausnahmen und Sonderfälle, die im Einzelfall zu prüfen seien.

Gemeinden dürften sich in Kulanz üben

Monika B. kann gut damit leben, dass ihr neues Zuhause als neuer Wohnsitz gilt. Emotional belastend ist für sie hingegen die Frage nach der Bestattung. Ist es so noch möglich, dass sie im Grab ihres Ehemannes bestattet wird, da sie nun ja auch in einer anderen Kirchgemeinde wohnt? «Selbstverständlich ist das möglich», sagt Brändle. Zum einen sei das Bestattungswesen Sache der politischen Gemeinde und nicht der Kirchgemeinde. Zum anderen sei man grundsätzlich frei in der Wahl des Friedhofs. Allerdings könne eine Kostenpflicht entstehen.

Im Fall von Monika B. dürfte ihre ehemalige Wohngemeinde zum gegebenen Zeitpunkt die gewünschte Bestattung ohne Kostenfolge vornehmen. Beim VTG geht man davon aus, dass sich viele Gemeinden in Kulanz üben werden. Klare Regelungen und Empfehlungen fehlen aber noch. Für die Gemeinden ist es also ratsam, einen Blick in ihr Friedhofreglement zu werfen und allfällige Anpassungen vorzunehmen. Nur schon deshalb, dass nicht dieselbe Situation eintritt wie beim Melderecht.

