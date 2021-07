Covid-19-Impfung in Weinfelden: Meine Ärztin ist strikte dagegen

Corona-Impfung «Ich habe lange gewartet, meine Ärztin ist strikt dagegen»: Ein Augenschein in der Warteschlange vor dem terminfreien Impfen in Weinfelden Impfen? Impfen! Dieser Entschluss hat am Donnerstagabend auch beim dritten terminfreien Impfen gegen Covid-19 zu einer langen Warteschlange geführt. Als das kantonale Impfzentrum in Weinfelden um 16 Uhr die Impfstrassen für ­Personen ohne Termin öffnete, standen schon mehr als 120 Personen in der Warteschlange – in praller Nachmittagssonne. Hans Suter 30.07.2021, 05.20 Uhr

Beim Beginn des terminfreien Impfens um 16 Uhr standen schon mehr als 120 Personen in der Warteschlange. Insgesamt zieht die Aktion jeweils mehr als 350 Personen an. Bild: Andrea Stalder

Doch warum lassen sie sich impfen, und warum erst jetzt und ohne Termin? Das Leben in der Coronapandemie ist mit Impfung sicherer und weniger hürdenreich, und ohne Termin ist das Impfen am einfachsten. Dies das Fazit aus Gesprächen in der Warteschlange vor dem Impfzentrum.

Max Imhof, Balterswil. Bild: Andrea Stalder

«Meine Frau sträubte sich lange», sagt Maxi Imhof (62) aus Balterswil.

«Ich selber bin nicht skeptisch, habe aber Respekt vor den Folgen, wenn es einen treffen sollte.»

Deshalb, und weil er Ferien und damit Zeit hat, habe er sich zur Covid-19-Impfung entschlossen. Skeptischer war jene 45-jährige Dame aus Kreuzlingen, die anonym bleiben möchte: «Mir fehlten Langzeiterfahrungen mit der Impfung. Aber da ich im Gesundheitswesen arbeite, muss die Impfung nun sein.»

Sara aus Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Die 26-jährige Sara aus Kreuzlingen ist ganz pragmatisch: «Ich möchte mich so schnell wie möglich impfen lassen, hätte aber erst im September einen Termin bekommen. Deshalb bin ich hier.» Praktische Gründe hat auch die Thurgauerin Tami Müller (20), die Wochenaufenthalterin in Bern ist: «Ich habe die erste Impfung in Bern erhalten und müsste für die zweite Impfung extra nach Bern reisen. Das Impfen ohne Termin erspart mir die Reise.»

So präsentierte sich das Bild um 16 Uhr beim Impfbeginn vor dem Eingang zum Impfzentrum. Auf dem Bild ist indes nur gut die halbe Warteschlange zu sehen. Bild: Andrea Stalder

Markus Hug, Altishausen. Bild: Andrea Stalder

Regula Deuber, Amriswil. Bild: Andrea Stalder

«Ich habe lange gewartet», sagt Regula Deuber (72) aus Amriswil. «Meine Ärztin ist strikt dagegen», ergänzt sie. Ihre Tochter habe sich auch impfen lassen, das habe sie bestärkt, es ebenfalls zu tun. Zudem will sie demnächst nach Spanien zur Hochzeit ihres Sohnes reisen und auf Nummer sicher gehen. Der Unternehmer Markus Hug (59) aus Altishausen ist in der Freizeitbranche tätig, hat viel mit Menschen zu tun und plant Messeteilnahmen im Herbst. «Zur Impfung motiviert hat mich aber ein Branchenkollege, der die gleiche Problemstellung hat.»

Remo Feurer, Landschlacht. Bild: Andrea Stalder

Dem pflichtet der Unternehmer Remo Feurer (53) aus Landschlacht bei:

«Für die Messen muss die Impfung sein.»

Er wurde vom selben Kollegen motiviert. Berufliche Gründe führten auch die 29-jährige Raffaela Amstand aus Wiezikon ins Impfzentrum: «Ich arbeite in einem Spital und möchte mich jetzt impfen lassen.» Weil das ohne Termin schneller gehe, sei sie hierher gekommen.

Kritischer ist eine 69-jährige Frau aus Weinfelden, die lieber anonym bleiben möchte:

«Ich war lange verunsichert. Ich bin keine Impfgegnerin, aber auch nicht überzeugt. Nur: Darüber streiten mag ich nicht.»