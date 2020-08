Serie «Mein Grossvater sträubte sich gegen Traktoren»: Auf dem Steigackerhof im thurgauischen Kefikon kommen statt Maschinen Arbeitspferde zum Einsatz Auf dem Bauernhof von Dave und Debora Meister in Kefikon leben Mensch und Tier im Einklang. Die Quereinsteiger sind Träger der drei Labels KAG-Freiland, Demeter und Bio-Swiss. Dies bedeutet auch Verzicht auf Schädlingsbekämpfung durch Gifte und Pestizide. «Wenn Schädlinge kommen, muss man Nützlinge anlocken», sagt Debora Meister. Désirée Wenger 04.08.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Landwirt Dave Meister beim Heuen mit Hilfe seiner Arbeitspferde. Bild: Reto Martin

Zwei grosse, kräftige Freibergerpferde ziehen in flottem Arbeitstrab einen Kreiselschwader hinter sich her. Er häuft das auf der Wiese bereits getrocknete Heu zu beiden Seiten auf. Die Ohren aufmerksam gespitzt, lauschen die Tiere der Stimme von Dave Meister.

Die Illusion, diese Szene stamme aus einer längst vergangenen Zeit wird nur von der nahe gelegenen Schnellstrasse gebrochen, denn auf dem Steigackerhof in Kefikon wird nach Möglichkeit mit Pferden gearbeitet.

Meisters sind stolze Träger der drei Labels: KAG-Freiland, Demeter und Bio-Swiss. Deren Werte – wie tier- sowie umweltfreundliche Nutztierhaltung und naturnahe und nachhaltige Landwirtschaft – werden von der Familie ganzheitlich gelebt. Debora Meister sagt:

«Wir wollten etwas Sinnvolles mit unserem Leben machen.»

«Wir sind Quereinsteiger und hatten die Vision eines idyllischen Lebens als Selbstversorger an einem abgelegenen Örtchen», fügt sie hinzu. Ein Traum, der sich erfüllen sollte.

Nachdem Dave Meister seine Zweitausbildung zum Landwirt abgeschlossen hatte, arbeiteten er und seine Frau als Hirten auf einer Sömmerungsalp im bernischen Jura. Danach fanden sie Arbeit auf dem Steigackerhof, der damals noch von Deboras Onkel geführt wurde, bevor sie ihn 2011 pachteten und vor drei Jahren kauften. «Wir probierten einfach aus», sagt Debora Meister.

«Es gibt keinen Businessplan, wir lernen durch Erfahrung stetig dazu und machen das, was uns Spass macht.»

Die Arbeit mit den Vierbeinern lohnt sich auch heute noch

Dazu zählt auch die Arbeit mit den Pferden, welche es schon immer auf dem Steigackerhof gegeben hat. «Mein Grossvater sträubte sich gegen Traktoren», sagt Debora Meister mit einem Schmunzeln. Die Arbeit mit den Vierbeinern lohne sich auch heute noch. «Es passt zu unserer Philosophie, da Tier und Mensch im Einklang arbeiten», sagt Dave Meister. «Zudem ist es kein besonders grosser Mehraufwand oder viel zeitintensiver, wie viele Bauern denken.»

Dave Meister erledigt die meiste Arbeit auf den Feldern, während Debora Meister sich um den Garten, das Gewächshaus, die Ernte, den Verkauf auf dem Wochenmarkt in Elgg, die Betreuung der Schulklassen, die Unterricht von ihr auf dem Bauernhof erhalten, und den Hofladen kümmert. Dort werden alle Produkte im Direktverkauf angeboten, saisonal und biodynamisch. Was bedeutet das denn nun? Debora Meister erklärt:

«Liebevoller Umgang mit den Tieren und Sorge tragen zur Natur – inklusive Insekten, deren Lebensraum unsere Ländereien sind.»

Dies bedeutet auch Verzicht auf Schädlingsbekämpfung durch Gifte und Pestizide. «Wenn Schädlinge kommen, muss man Nützlinge anlocken», erläutert die Bäuerin. «Zum Beispiel Wespen, die grossen Aufräumer, oder Marienkäfer, die sich von Blattläusen ernähren.»

Debora Meister mit den vier Kindern im Garten. Bild: Reto Martin

Ihr Garten sei eher ein Dschungel, sagt Debora Meister mit Blick auf ein wahres Biotop. «Hier gibt es auch Wespenspinnen und Schwalbenschwanzschmetterlingsraupen», erzählen die drei Buben der Meisters, Lionel (11), Elias (10) und Kilian (7). Diese Insekten seien eher selten. Töchterchen Josephine ist mit ihren zehn Monaten noch zu klein, um etwas über Biodynamik zu wissen.

«An der Kinderbetreuung und dem Haushalt sind Dave und ich gleichermassen beteiligt», sagt Debora Meister. «Und uns ist es wichtig, unseren Kindern Wissen über die Tiere und Respekt gegenüber der Natur weiterzugeben.»

Von Bienen über Schafe bis zu Milchkühen

Auf dem Steigackerhof gibt es nebst den Arbeitspferden den Schweizer Sennenhund Pablo, 24 Milchkühe und fünf Schafe samt Lämmern und viele Bienen. Die Kühe werden zweimal täglich gemolken, die Kälber und Lämmer werden geschlachtet.

Auch der Schweizer Sennenhund Pablo lebt auf dem Steigackerhof. Bild: Reto Martin

Damit die Bindung von Mutterkuh und Kalb nicht zu stark wird, müssen die Tiere nach zwei Tagen getrennt werden. Die Kälber sind dann gemeinsam in einer grossen Gruppe. «Diesen Teil der Arbeit finde ich sehr schwierig, da es mir unnatürlich erscheint, das Kalb von seiner Mutter zu trennen», sagt Debora Meister. Doch das Gesetz untersage, dass Kühe, die säugende Kälber haben, auch für die Milchproduktion genutzt werden dürfen.

Auch ein paar Geisslein und 60 Hühner geniessen ihr Dasein auf dem Steigackerhof für einen «Streichelzoo in the making», wie Debora Meister es nennt. Rentiert denn so ein idealistischer Bauernhof? «Ja, aber wir kommen auch an unsere Grenzen. Es ist sehr viel, sehr harte Arbeit, dazu viele unbezahlte Stunden. Wir haben das Glück, dass wir Selbstversorger sind und tolle Lehrlinge haben – und die tollsten Stammkunden.»