«Mein Beruf braucht Fantasie und ein gutes Gespür für Zielgruppen»: 23-Jährige aus Romanshorn schliesst Studium in «Game Design» ab Eileen Rüegg aus Romanshorn haucht als Game-Designerin Computerspielen Leben ein. Gelernt hat sie das in Zürich an der Hochschule. Jetzt zieht sie für zwei Jahre nach Schweden, wo die grösste Game-Branche von Europa daheim ist. Dabei wollte Rüegg ursprünglich Jazzmusik studieren. Hana Mauder 13.07.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Game-Designerin Eileen Rüegg aus Romanshorn hat ein eigenes Computerspiel programmiert. Bild: Donato Caspari

Sie erschafft auf Knopfdruck eine virtuelle Welt. Eileen Rüegg ist in Romanshorn aufgewachsen. Sechs Semester lang studiert sie nun in Zürich die Fachrichtung «Game Design» an der Zürcher Hochschule für Künste. Mit ihrer Diplomarbeit hat sie «Vendari – Lost Lands of Mainera» ins Leben gerufen.

Die Spieler lenken darin das Mädchen Tabinga. Sie wird in einem Schneesturm von ihrer Sippe getrennt und sucht ihren Weg nach Hause. «Die Idee dazu entstand bereits im fünften Semester», sagt die 23-Jährige.

Digitale Fleissarbeit und kreativer Kraftakt

Das Spiel setzt auf ansprechende «Virtuals» und eine Geschichte, die durch ihre Umgebung erzählt wird. Das Mädchen Tabinga wächst den Spielenden rasch ans Herz. Was so leichtfüssig anmutet, ist das Ergebnis eines kreativen Kraftaktes und digitaler Fleissarbeit. Rüegg sagt:

«Wir haben die letzten drei Monate fast täglich durchgearbeitet. Sogar die Wochenenden verbrachten wir am Bildschirm.»

Mit «wir» schliesst sie ihre Kommilitonen ein, die am Projekt beteiligt sind: Ihre Kollegin Denise Hohl und die beiden Musiker Fabian Hunziker und Jonas Füllemann. «Die passende Musik ist für den Transport von Emotionen sehr wichtig», erklärt die Game-Designerin.

Das Game «Vendari – Lost Lands of Mainera» war die Diplomarbeit. Bild: Donato Caspari

Trotz Corona-Krise konnten die Hochschulabsolventinnen ihre Diplomarbeit fristgerecht abliefern. «Wir arbeiten sowieso viel am Laptop», sagt sie. Für den persönlichen Austausch nutzten sie Videokonferenzen. «Natürlich braucht man für so eine Arbeit einen Computer mit entsprechend Power.» 60 Gigabyte Daten gross ist der «Vendari-Ordner» auf ihrem Computer.

Ihr Saxofon steht schon lange in der Ecke

Ursprünglich wollte die ehemalige Absolventin der Fachmittelschule Jazzmusik studieren. Ihr Saxofon steht jedoch schon seit langer Zeit ungenutzt in der Ecke. «Nein, das ist kein Widerspruch», meint sie mit einem Lächeln. «Ob Musikerin oder Game-Designerin – beides braucht ein gewisses musisches Talent.» Ihre Entscheidung hat sie nie bereut: «Mein Beruf ist extrem vielseitig. Er braucht Fantasie und ein gutes Gespür für Zielgruppen.» Hinzu kommt die Freude am Spiel und die Liebe zum Detail.

Diese Arbeit gleicht – stark vereinfacht ausgedrückt – jener beim Film. Es gilt, eine ansprechende Geschichte zu entwickeln. Protagonisten zu erschaffen und die Ideen dann technisch umzusetzen. «Wir haben sehr lange an der Game-Mechanik für ‹Vendari› gefeilt.» Als grosse Herausforderung entpuppte sich die Umsetzung von dynamischem Schnee. Das bedeutet, dass sich dieser aus dem Blickwinkel des Spielers mitbewegt, mit ihm interagiert und nicht nur ein Teil der Landschaft – und damit des Hintergrunds – ist.

Programmiert wurde der Schnee mit dem Programm Unity, einer speziellen Software für Spielentwicklung. «Wir hatten das Problem, das der Schnee in einer ersten Version sehr viel Computerleistung beanspruchte», sagt Eileen Rüegg. Erst nach einem Software-Update konnten Eileen und ihre Kollegen die Arbeit entsprechend abschliessen.

Hobby? Zeichnen – aber analog

In ihrer Freizeit zeichnet Eileen Rüegg gern. Analog und von Hand. «Aber natürlich spiele ich auch Computerspiele. Oft gemeinsam mit Freunden», sagt sie. Zu ihren Game-Favoriten zählen Spiele, die auf Atmosphäre setzen. «Diesen Stil stelle ich mir auch für meine eigenen Arbeiten vor.»

Ausgebildete Fachleute haben in der Branche durchaus Möglichkeiten. Sie finden Anstellungen bei Software-Entwicklern für Computer-, Video- und Handyspiele. «Aber am schönsten wäre es natürlich, ein eigenes kleines Unternehmen zu gründen.» Die Idee dazu steht im Raum. Gemeinsam mit den anderen Projektbeteiligten von «Vendari» will Eileen Rüegg die Geschichte um Tabinga detailliert ausarbeiten und für ein breites Publikum aufgleisen. «Dafür machen wir uns auf die Suche nach Geldgebern und Sponsoren.»

Eileen Rüegg. Bild: Donato Caspari

Für zwei Jahre nach Schweden

Letzte Woche sass die junge Frau aus Romanshorn mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche auf gepackten Koffern. Es zieht sie für die nächsten zwei Jahre nach Schweden. Denn «dort ist der Sitz der grössten Game-Branche Europas», sagt Rüegg.

Die grosse weite Welt des Game-Designs ist keine reine Männersache. Die Absolventin sagt:

«Die Hälfte meiner Klasse bestand aus Frauen.»

«Was zählt ist die Freude am kreativen Prozess – und der Wille, durchzuhalten.» Mittlerweile ist ihr Flieger nach Schweden bereits abgeflogen. Auch dort wird sie ihr Gespür für Schnee gut brauchen können.

Wer einen Blick auf die faszinierende Suche des Mädchens Tabinga in der Schneelandschaft von Vendari werfen möchte, kann dies hier tun.