Ersatzwahl Die Nachfolge von Regula Meile im Bichelseer Gemeinderat ist gesichert Für die Ersatzwahl in den Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil hat sich während der Meldefrist ein Kandidat gemeldet: der Balterswiler Dario Holenstein. Olaf Kühne 21.04.2021, 16.50 Uhr

Der Gemeinderat von Bichelsee-Balterswil wird auch Regula Meiles Abgang ohne Vakanz weiterwirken können. (Bild: Olaf Kühne)

Am 13. Juni sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bichelsee-Balterswil für eine Ersatzwahl in den Gemeinderat an die Urne gerufen. Diese Wahl wurde erforderlich, weil Gemeinderätin und Vizegemeindepräsidentin Regula Meile im vergangenen Dezember ihren Rücktritt per Ende Juni eingereicht hatte.