Mehrere Urnengänge Blick auf den Abstimmungssonntag von politisch Hüttwilen: Badihüsli, gerechte Geldverteilete für Kitas und ein Minus im Budget Der Gemeinderat ruft am 17. Januar das Hüttwiler Stimmvolk an die Urne. Nebst einem 200'000-Franken-Defizit im Budget geht's um einen ganzen Strauss an Sachgeschäften. Pandemiebedingt musste die Budgetgemeinde vom 9. Dezember ausfallen.

Visualisierung der präferierten Variante aus der Vorprojektstudie des Bauateliers Metzler zum neuen Badihüsli am Hüttwilersee. Bild: PD/Bauatelier Metzler

Wäre wohl eine kräftezehrende Gemeindeversammlung geworden, am 9. Dezember in der Hüttwiler Mehrzweckhalle. Die Traktandenliste war lang. Nun aber kommen die sieben Vorlagen an die Urne, etwa das Budget 2021 inklusive Steuerfuss. Der vorgelegte Voranschlag rechnet bei einem Aufwand von 6,573 Millionen Franken mit einem Minus von 198'000 Franken. Das Vorjahresbudget sah bei einem um 140'000 Franken tieferen Aufwand ein Defizit von 87'000 Franken vor. Zum für heuer budgetierten Minus schreibt der Gemeinderat:

«Dieser Fehlbetrag ist unter Berücksichtigung der soliden Finanzlage gut zu tragen.»

Hanspeter Zehnder, Hüttwiler Gemeindepräsident. Bild: Reto Martin

Zu den Einkommenssteuern der natürlichen Personen heisst es in der Botschaft: Es wird aufgrund der Pandemie mit sinkenden Einnahmen gerechnet. 1,5 Millionen Franken sind budgetiert, das sind 20'000 Franken weniger als im Voranschlag 2020. Der grösste Kostentreiber ist die Soziale Sicherheit. Die Nettokosten steigen hier von 246'000 (Budget 2020) auf 402'000 Franken (Budget 2021). Die Investitionsrechnung für das laufende Jahr sieht Nettoausgaben von 425'000 Franken vor. Derweil das Budget 2020 sogar einen kleinen Nettoertrag bei den Investitionen vorgesehen hatte. In Sachen Gemeindesteuerfuss stellt der Gemeinderat den Antrag, diesen bei 48 Prozent zu belassen, wie seit dem Jahr 2019.

«Unter Berücksichtigung anstehender Projekte will der Gemeinderat diesen Steuerfuss so beibehalten.»

Badihüsli-Baukredit soll in Rechnungsgemeinde 2021 kommen

Evelyne Hagen, für die Badi zuständige Hüttwiler Gemeinderätin. Bild: Evi Biedermann

Zu befinden gilt es an der Urne auch über einen Planungskredit für ein neues Badihüsli am Hüttwilersee. Die Infrastruktur sei in die Jahre gekommen und solle deshalb ersetzt werden, liest man in der Botschaft. «Die Garderoben stammen aus dem Jahre 1936, die Sanitäranlagen wurden im Jahr 1960 erstellt, und der Kiosk wurde im Jahr 1987 als Occasion erworben und angebaut.»

Im Budget 2020 war Geld für ein Vorprojekt abgestellt. Daraus resultiert nun eine vom Gemeinderat präferierte Variante, die vergangenen September öffentlich vorgestellt wurde. Für die Vorstudie zeichnete das Bauatelier Metzler (Hüttwilen/Frauenfeld) verantwortlich. Der Gemeinderat plant, einen entsprechenden Baukredit an die Rechnungsgemeinde 2021 zu bringen.

Neue Trafostation und neue Stützmauer Einen grossen Teil der Investitionsrechnung machen zwei Kreditanträge aus, die dem Stimmvolk separat zur Genehmigung vorliegen. So sind für den Ersatz der Trafostation Lussi und eine neue Mittelspannungsleitung Richtung Trafostation Kawazen 234'000 Franken budgetiert. Die Anlage im Lussi sei alt und müsse saniert werden. Sie sei eine wichtige Komponente im Versorgungsnetz des Dorfes Hüttwilen, entspreche aber nicht mehr den heute gültigen Anforderungen. Für eine neue Stützmauer an der 70 Meter langen Verbindungsstrasse zur Neumühle sind 175'000 Franken veranschlagt. (ma)

Die Hüttwiler Kita Zauberzirkus nahm vergangenen Spätsommer ein neues Sonnensegel in Betrieb. Bild: PD

Eine weitere Vorlage betrifft die Einführung einer Richtlinie, welche seitens politischer Gemeinde die Mitfinanzierung von familienergänzenden Massnahmen neu und einheitlich regeln soll. Bislang gab es eine Vereinbarung mit der Kindertagesstätte Bärenhöhle in Frauenfeld und dem Tagesfamilienverein Frauenfeld. Hüttwiler Eltern konnten einen Zuschuss von der Gemeinde an die Kinderbetreuungskosten bei einer der beiden Institutionen erhalten. Seit Sommer 2018 gibt es nun aber die Hüttwiler Kita Zauberzirkus, mit der die Gemeinde keine Vereinbarung betreffend Kostengutsprache hat. In der Botschaft heisst es:

«Der Gemeinderat muss daher jeden Antrag mit Anspruch auf einen Gemeindebeitrag prüfen und im Einzelfall beschliessen.»

Verschiedene Institutionen würden unterschiedliche Betreuungsformen zu unterschiedlichen Tarifen anbieten. Mit dieser Richtlinie bestehe eine Einheitlichkeit für die Festlegung des Gemeindebeitrages.