«Mehrere gravierende Rechtsmängel»: Steckborner Stadtrat kündigt Mietvertrag mit Wohnbaugenossenschaft Linde – nun machen Vorwürfe die Runde Steckborn kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Knatsch sorgen neue Anschuldigungen für Gesprächsstoff. Es geht um einen Mietvertrag zwischen der Stadt und der Wohnbaugenossenschaft Linde für Parkplätze bei der bald bezugsbereiten Überbauung, den der Stadtrat nun als ungültig erklärt. Samuel Koch 28.08.2020, 05.00 Uhr

Nach knapp zweijähriger Bauphase neigt sich die Woba-Baustelle dem Ende zu. Bild: Reto Martin

Bald bereit ist die Wohnbaugenossenschaft (Woba) Linde an der Frauenfelderstrasse in Steckborn. Nach fast zweijähriger Bauphase sind die 47 Wohnungen ab 1. Oktober bezugsbereit. Knapp einen Monat davor wird die Tiefgarage zum Politikum. Denn der Stadtrat weist den anfangs 2019 unterzeichneten Vertrag für die Bewirtschaftung und Reinigung der Garage an die Woba zurück, womit ein Teil der Parkplätze nun wider Erwarten doch nicht der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen wird. Hauptgrund dafür ist die Überschreitung der Finanzkompetenz des Stadtrates, wie der «Bote vom Untersee und Rhein» berichtet.

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Reto Martin

Passiert seien die Verfehlungen in der Stadtratssitzung von Ende Oktober 2018, noch unter alt Stadtpräsident Roger Forrer. Der heutige Stadtpräsident Roman Pulfer sagt:

«Dieser Stadtratsbeschluss weist mehrere gravierende Rechtsmängel auf.»

Überhaupt erst kritische Fragen gestellt und anschliessend recherchiert über die Hintergründe hat Pulfer einerseits nach mehreren Leserbriefen und einer Stellungnahme des Woba-Vorstandes um dessen Präsidenten und alt Stadtrat Gregor Rominger in der Lokalzeitung. Andererseits seien die Zahlen bei den Vorbereitungen fürs Budget 2021 aufgefallen.

Überschreitungen der Finanzkompetenz

Der Stadtratsbeschluss auf Antrag des Woba-Vorstandes ging von jährlichen Zahlungen in Höhe von rund 103'000 Franken aus, die von der Stadtkasse ins Kässeli der Woba fliessen sollten. Laut Gemeindeordnung jedoch liegt die Finanzkompetenz des Stadtrates bei einmaligen Ausgaben bei 50'000 Franken, für wiederkehrende bei 10'000 Franken. Für die Parkplätze hätte laut jetzigen Erkenntnissen des Stadtrates also das Volk an der Gemeindeversammlung entscheiden sollen. Bei einer Vertragslaufzeit von über zwei Jahren wäre fast eine Viertelmillion Franken ohne Einwilligung des Volkes an die Woba geflossen.

Ebenfalls pikant: Für das Geschäft hätte nicht nur alt Stadtrat Rominger in den Ausstand treten müssen. Alt Stadtpräsident Forrer sei wegen seiner Partnerin Judith Kern befangen gewesen, heisst es im «Boten». Forrer selbst ist zwar seit März 2017 nicht mehr Teil des Woba-Vorstandes. Dafür aber Kern noch bis heute. Zur Beurteilung bis hin zur Vertragsauflösung hat Pulfer Hilfe beigezogen. Er sagt:

«Ich habe mir eine juristische Zweitmeinung eingeholt.»

Deshalb erklärt der Stadtrat in der heutigen Besetzung den Mietvertrag für die Parkplätze in der Woba Linde für ungültig. Dass diese Angelegenheit das Pulverfass in Steckborn mit den monatelangen Machtspielen zum Zünden brachte, dementiert Pulfer zwar. Aber: «Gregor Rominger und ich haben darüber diskutiert.»

Unterschiedliche Auffassungen der Amtsführung, was damals als Begründung für Romingers Rücktritt geltend gemacht wurde, umfasst laut Pulfer «sicher auch dieses Geschäft». Mit «Steckborn Plus» habe die jetzige Sache jedoch nichts zu tun.

«Geschäft wäre für beide Seiten lukrativ gewesen»

Roger Forrer und Gregor Rominger zeigen sich enttäuscht über die Vorwürfe. «Es tut weh», sagt Forrer. Rominger doppelt nach:

Gregor Rominger, alt Stadtrat Steckborn. Bild: PD

«Man hat gar nicht mit uns gesprochen, bis zum heutigen Tag nicht.»

Den Vorwurf der Vetterliwirtschaft finden sie lächerlich. «Ich war damals nicht mehr im Vorstand der Woba», sagt Forrer. Im damaligen Stadtrat habe er das Thema rund um seine Lebenspartnerin angesprochen, mit der er damals noch nicht zusammengewohnt hatte. Damit sei das Thema für alle Beteiligten vom Tisch gewesen.

Zu den Vorwürfen wegen der Überschreitung der Finanzkompetenz gebe es verschiedene Meinungen, sagen Forrer und Rominger. Zwar wäre Geld aus der Stadtkasse zur Woba geflossen. Die Stadt hätte aber auch davon profitiert, einerseits mit Parkplätzen für die Altstadtbewohner, andererseits mit späteren Einnahmen durch die Vermietungen. Forrer meint:

Roger Forrer, alt Stadtpräsident Steckborn.

Bild: Donato Caspari

«Schliesslich hätte für die Stadt ein jährlicher Gewinn von zirka 10'000 Franken herausgeschaut.»

Es handle sich um ein lukratives Geschäft, finden er und Rominger. Letzterer sagt: «Die meisten Parkplätze sind doch schon vermietet.»

Nachdem der Stadtrat nun den Vertrag für ungültig erklärt hat, werde sich die Woba selbst um die Parkplätze kümmern.