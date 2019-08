Mehr Passagiere als 2018: Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein zieht Zwischenbilanz

Die Rheinbrücke ist über 200 Jahre alt und verbindet Diessenhofen mit Gailingen. (Bild: Coralie Wenger)

Kursschiffe können wegen hohem Wasserstand Rheinbrücke bei Diessenhofen nicht mehr passieren

Verkehrte Welt am Hochrhein: Noch im vergangenen Jahr konnte die Flotte der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) wegen Trockenheit zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein rund 80 Tage lang nicht mehr verkehren. Jetzt hat es am Rhein zu viel Wasser, weshalb ab Mittwoch die Durchfahrt unter der alten Holzbrücke nicht mehr möglich sein wird.