Grosse Ehre für Aadorfer Lehrer – sein Jugendprojekt wird mit Schweizer Ethikpreis ausgezeichnet Das Jugendprojekt Lift erhält den Schweizer Ethikpreis. Der Aadorfer Peter Gall koordiniert das Programm in der Ostschweiz. Kurt Lichtensteiger 28.05.2020, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Gall mit seiner neunjährigen weissen Schäferhündin Joya in seinem Garten in Aadorf. (Bild: Andrea Stalder)

Nicht alle Jugendlichen schaffen den Übertritt in die Berufswelt problemlos. Infolge erschwerter Ausgangslage erweist sich die Lehrstellensuche für manche als scheinbar unüberwindbare Hürde. Damit der Berufseinstieg besser gelingt, sorgt Lift (Leistungsfähig durch frühzeitige Förderung und praktische Tätigkeit) schon frühzeitig für Starthilfe.

In der Freizeit arbeiten Jugendliche der 7. bis 9. Klasse drei bis vier Stunden pro Woche in einem Betrieb ihres Einzugsgebietes, wo sie ihr Potenzial mit praktischer Arbeit unter Beweis stellen können. Bei ihrem Einsatz werden die Teenager gefordert und ernst genommen. Gleichzeitig entwickeln sie Selbstvertrauen, Sozial- und Selbstkompetenz.

«Im schriftlichen Ausdruck hapert es jedoch noch gewaltig.»

Der 15-jährige Philipp Münger, Schüler der 2. Sekundarschule Aadorf, Niveau G, kann als Lift-Beteiligter nur Gutes berichten: «Vor acht Monaten bin ich aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz gekommen», sagt er. «Dank meinem Grossvater, der Appenzeller ist und in der Karibik wohnt, spreche ich auch leidlich gut Deutsch. Im schriftlichen Ausdruck hapert es jedoch noch gewaltig.» Zwar ging er bereits acht Jahre in eine semi-private Schule, doch blieben Defizite.

«Ich leistete viel körperliche Schwerarbeit in der Landwirtschaft, überwiegend in der Milchwirtschaft und auf der Bananenplantage.» Jetzt sei er froh, an Donnerstagnachmittagen in einem Ettenhauser Lohnbetrieb für einen minimalen Stundenlohn mitarbeiten zu können. «Ich half bisher bei Gartenarbeiten, beim Betonmischen und dem Verlegen von Steinen. Da konnte ich meine Fähigkeiten beweisen, erhielt Lob und musste Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit sowie Genauigkeit an den Tag legen.» Die Wochenarbeitsplätze seien mehr als eine Abwechslung. Sie stärkten auch sein Selbstvertrauen.

«Im Moment möchte ich gleich beide Berufe lernen.»

Zu seinen Kompetenzen gibt dann der Arbeitgeber eine Rückmeldung, die mit seinem Klassenlehrer besprochen werden. «Ich habe schon eine Schnupperlehre als Elektromonteur gemacht. Und diese Woche starte ich noch eine als Sanitär-Installateur. Im Moment möchte ich gleich beide Berufe lernen. Und vielleicht mache ich das auch», sagte der aufgeweckte Schüler.

Im Kanton Thurgau ist Lift fest verankert. Aktuell beteiligen sich gegen 300 Schülerinnen und Schüler aus 25 Thurgauer Schulen am Projekt. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Kantons Waadt ehrt jedes Jahr drei Organisationen für ihr Engagement im Bereich der sozialen Verantwortung und der nachhaltigen Entwicklung. Mit zwei anderen Projekten wurde nun Lift unter 20 Mitbewerbenden zum diesjährigen Preisträger ausgewählt.

«Mister Lift» im Thurgau

Die Verleihung des Ethikpreises 2020 ist auch eine Freude für den Aadorfer Peter Gall, Lift-Regionalkoordinator Ostschweiz. Vor zehn Jahren hat der inzwischen pensionierte Lehrer das 2006 lancierte Projekt in Aadorf aufgegleist, massgeblich mitgeprägt und in den folgenden Jahren über die Region hinausgetragen. «Dass der Kanton Thurgau ab diesem Jahr das Projekt mit einem Leistungsauftrag finanziell unterstützt, dann ein Benefizanlass 6500 Franken eingebracht hat und jetzt noch der Ethikpreis dazu gekommen ist, bedeutet mir sehr viel.» Auch in Zukunft werde er den Lehrpersonen mit Rat und Tat beiseite stehen, verspricht der 69-Jährige.

Sein Interesse für die Berufswelt kommt indessen nicht von ungefähr: Nach einer Lehre in der damaligen Sirnacher Firma Bertschinger entschloss sich der diplomierte Maschinenschlosser zu einem Berufswechsel und ergriff den Lehrerberuf, um darauf während 43 Jahren in Aadorf zu unterrichten. Charisma, Menschlichkeit und Praxisbezug zeichneten den Lehrer im Speziellen aus. Als Allrounder gelang es ihm, auch Sport und Musik pädagogisch gezielt einzusetzen. Auf Schülerinnen und Schüler mit einer schwierigen Ausgangslage richtete er dabei ein besonderes Augenmerk.