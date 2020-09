Megaevent wird zur «unrealisierbaren Luftblase»: Coronakritiker sagen Friedenskette am Schweizer Bodenseeufer ab Eine für den 3. Oktober geplante Menschenkette um den Bodensee für den Weltfrieden sollte ins Guinness-Buch der Rekorde eingehen. Wegen eines Zerwürfnis im Organisationskomitee wirft das Schweizer Team jetzt aber das Handtuch. Martina Eggenberger 22.09.2020, 05.20 Uhr

Vor zwei Wochen hatten die «Querdenker» bekannt gegeben, dass sie die nächste grosse Corona-Demo analog jener in Berlin an der deutsch-schweizerischen Grenze planen. Für den 3. Oktober war auf Klein Venedig eine Kundgebung angesagt. Auf den gleichen Tag wurde eine Menschenkette um den See terminiert, als «Akt des Weltfriedens». Mindestens diese Friedenskette fällt nun aber ins Wasser. Das Schweizer Team des Organisationskomitees wirft den Bettel hin, wie Sprecherin Carmen Vollmer von «Querdenken 8000 Zürich» auf Anfrage bestätigt. In den drei Wochen Planungsphase sei es dem OK Deutschland nicht gelungen, ein Logo zu entwickeln und Werbematerial bereit zu stellen. Der angekündigte Megaevent habe sich immer mehr zur «unrealisierbaren Luftblase» entwickelt.

60'000 Teilnehmer waren angekündigt

Auch terminlich war die Organisation auf Konstanzer Seite offenbar «Chaos pur». Gerry Mayr, Kopf der lokalen «Querdenker», hat plötzlich bekannt gegeben, dass man die eigentliche Demo auf den Sonntag, 4. Oktober, verschiebe. Dies aus dem Grund, weil der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt erklärt hatte, für den 3. Oktober seien Gesuche für insgesamt 15 Demos eingegangen. Es werde schwierig, diese zu bewilligen, weil wahrscheinlich gar nicht so viel Platz zur Verfügung stehe. Die Rede war auch von zahlreichen Gegendemos zu jenen der Corona-Kritiker.

Die «Querdenker» wollen sich mit dem Ausweichdatum wohl Luft verschaffen und damit die Chance auf eine Bewilligung erhöhen. 3800 Personen habe er für seine Veranstaltung angemeldet, sagte Mayr gegenüber dem Südkurier. Bei der Friedenskette, die nicht als Demo definiert ist, rechnete Mayr mit 60'000 Teilnehmern. 200 Busse seien gebucht worden. Die Friedenskette sollte sich gemäss Ankündigung von Bregenz her beiden Seeufern entlang bis nach Konstanz ziehen. Ein entsprechendes kurzes Infomail haben die Gemeinden auch auf Schweizer Seite erhalten. Eine offizielle Anfrage war hingegen noch nirgends eingegangen. Das Schweizer Team spricht öffentlich von einem «Zerwürfnis», Teile des Teams hätten sich von Gerry Mayr abgewandt, dieser sei abgesetzt worden.

«Uns wurde ein neues, wiederum völlig chaotisch agierendes Team vorgesetzt.»

Zur Wahrung des Scheins sei entschieden worden, dass Mayr das Gesicht der Friedenskette bleiben solle – ohne jegliche Mitwirkung und Mitverantwortung bei der Organisation.

Auch für die Gemeinden in der Region war und ist im Zusammenhang mit den Corona-Demos vieles unklar. Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger meinte am Montag:

«Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es kein Gesuch.»

Weder für die Friedenskette noch für eine Demo auf Klein Venedig. Daher gehe man offiziell davon aus, dass Kreuzlingen nicht tangiert sei.

Auch die Nachbargemeinden haben ausser einem kurzen Info-Mail nichts erhalten. Der Bottighofer Gemeindepräsident Matthias Hofmann sagt, er habe auf die Ankündigung der Friedenskette nicht reagiert. «Persönlich lehne ich diese natürlich ab. Es ist der absolut falsche Zeitpunkt für so viele Menschen auf einem Haufen.» Und sein Tägerwiler Kollege Markus Thalmann sagt:

«Ich würde mich sicher nicht in diese Kette stellen.»

Wie ein Plan zeigt, hätte sich die Menschenkette teils entlang der Hauptverkehrsachse aufgereiht. An einigen Stellen «wäre es zu Kontakten mit dem Individualverkehr gekommen». Offiziell waren die «Friedenskettler» gewillt, die Covid-19-Auflagen einzuhalten. Man werde sich nicht an der Hand halten, sondern sich über einen Schal verbinden.

Dennoch sind Behörden und Polizei wachsam. Die Kantonspolizei Thurgau arbeitet nach eigenen Aussagen an einem Dispositiv, in enger Zusammenarbeit mit den «deutschen Kollegen». Auch die Bundespolizei ist in die Planungen involviert.