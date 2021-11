Münsterlingen: Weiter Streit um Psychiater Roland Kuhn

Medikamententests Bösewicht oder Heilsbringer? Der Münsterlinger Psychiater Roland Kuhn polarisiert weiter Nach der Diskussion um die Münsterlinger Medikamententests der 1940er- bis 1980er-Jahre rücken die Interpellanten nochmals die Opfer ins Zentrum und zeigen sich empört ob der Haltung der Mitte-Partei. Deren Sprecherin bleibt bei ihrer Meinung und argumentiert aus der Optik des damaligen Zeitgeists: Das Vorgehen sei weder fragwürdig noch illegal gewesen.

Silvan Meile Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf Gebäude der Psychiatrischen Klinik in Münsterlingen.

Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Die Empörung hallt nach. «Wir sind nach wie vor sprachlos.» Die Interpellanten, die in der vergangenen Woche eine weitere Diskussion über den Testfall Münsterlingen im Grossen Rat angestossen haben, stören sich noch immer am Votum von Kantonsrätin Katharina Zürcher im Namen der Mitte-Partei. «Die Aussagen von Frau Zürcher, es sei halt in der damaligen Zeit quasi üblich gewesen, die Patientenrechte zu negieren, greift zu kurz», schreiben Edith Wohlfender (SP), Marina Bruggmann (SP) und Peter Dransfeld (GP) in einer Stellungnahme.

SP-Kantonsrätin Edith Wohlfender.

Bild: Donato Caspari

«Nach unserem Ermessen waren die Aussagen beleidigend gegenüber den Menschen, die von den Medikamentenversuchen betroffen und unfreiwillig über Jahre in der Klinik Münsterlingen eingeschlossen waren.»



Die Anschuldigung, sie hätte Patienten beleidigen wollen, weise sie entschieden zurück, sagt Katharina Zürcher. Das sei nie ihre Absicht gewesen. Sie betrachtet den Fall aus der Optik des damaligen Zeitgeists. «Der geschichtliche, rechtliche und gesellschaftliche Hintergrund muss bei alledem in Betracht gezogen werden, ebenso wie die damaligen Arbeitsbedingungen.» In der Klinik jener Zeit mit einem Chefarzt und 700 Patienten gleichzeitig sei es praktisch nicht umsetzbar gewesen, das Einverständnis jedes einzelnen Patienten einzuholen. Und sie streicht hervor:

Mitte-Kantonsrätin Katharina Zürcher. Bild: Reto Martin

«Mit Einführung der Medikamente konnten den Patienten Elektroschocks, Zwangsjacken, Schlafmittel und dergleichen, die bis dahin üblich waren, erspart werden.»



Das lassen die Interpellanten jedoch so nicht gelten. Sie rücken die Opfer der Medikamententests in den Vordergrund: «Das Argument von Kantonsrätin Zürcher, dass ja durch solche Tests ein Medikament für die Therapie von Menschen mit Depression erforscht und entwickelt werden konnte, entbehrt jeglicher Würde gegenüber den damaligen Patienten.» Und bereits zur Zeit von Kuhns Wirken in Münsterlingen ab 1946 und bis in die 1980er-Jahre habe es Verhaltensregeln gegeben. Die Interpellanten erwähnen in ihrer Stellungnahme den Nürnberger Kodex aus dem Jahre 1947, der besage, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen die freiwillige Zustimmung der Versuchspersonen unbedingt erforderlich sein müsse.



Das sei rechtlich nicht bindend gewesen

«Massgebend ist nicht der Nürnberger Kodex, sondern allein die schweizerische Gesetzgebung», sagt hingegen Zürcher. Der Ruf nach strengeren Regulierungen sei gemäss der Studie «Testfall Münsterlingen» nach dem Contergan-Skandal 1961 zwar laut geworden. Doch selbst die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, die 1970 eine Einverständniserklärung der Probanden vorsah, sei rechtlich nicht bindend gewesen.



Kuhn missachtete solche Erklärungen offenbar konsequent. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Medikamententests in Münsterlingen zeigt auf, dass ein Eingeständnis oft fehlte. «Dass Patientinnen und Patienten völlig freiwillig an klinischen Versuchen teilnahmen, kam in Münsterlingen selten vor», halten die Historiker im Buch «Testfall Münsterlingen» fest. Nicht nur das:

«Stationären Patienten, die keine Mittel einnehmen wollten, mischt man Prüfsubstanzen auch mal in den Kaffee oder in die Suppe.»

Seit Jahren tobt im Thurgau ein Streit um das Schaffen des früheren Münsterlinger Klinikdirektors Roland Kuhn. Bild: Staatsarchiv Kanton Thurgau

Die Historiker fanden aber auch Belege, dass Prüfungen abgebrochen wurden, wenn sich Patienten erfolgreich widersetzten. Die Untersuchung erwähnt, dass damals auch anderorts lange ohne die Zustimmung der Patienten Medikamententests durchgeführt worden seien. «Auch wenn Kuhn in vielen Aspekten ein aussergewöhnlicher und besonders eifriger Prüfer war – klinische Versuche mit psychoaktiven Stoffen fanden nicht nur in Münsterlingen, sondern auch an zahlreichen anderen Institutionen der Schweiz statt.» So kommt die historische Aufarbeitung zum Schluss:

«Die Einwilligungspolitik in Münsterlingen fiel im zeitgenössischen Vergleich wohl kaum stark aus dem Rahmen.»

Unter Kuhns Federführung sei die Klinik jedoch in ein regelrechtes Versuchsfieber geraten. Mit den Umwälzungen und der Standardisierungswelle, welche die Pharmaindustrie erfasste, habe er nicht Schritt gehalten.

Unterschiedliche Einschätzungen

Katharina Zürcher bewertet anders als die Interpellanten die Medikamententests weiterhin als weder «fragwürdig noch illegal». Konkrete Beispiele würden die Interpellanten jedenfalls schuldig bleiben. Diese sind deshalb noch immer brüskiert. «Sie rechtfertigt die Machenschaften des damaligen Klinikleiters Kuhn durch alle Böden hindurch», empören sich Wohlfender, Bruggmann und Dransfeld über Zürcher. «Nicht genug, zuletzt unterstellt sie den Interpellierenden, dass sie ungenau recherchiert und keine Kenntnisse zu Patientenakten hätten.»

In ihrer Interpellation schreiben sie, dass «etliche Betroffene dieser fragwürdigen Medikamententests» bis heute gezeichnet seien, vor allem jene, die als Kinder und Jugendliche miteinbezogen worden seien. «Sie konnten in vielen Fällen nie eine Berufsausbildung absolvieren, durchlebten eigentliche Anstaltskarrieren und leben bis heute an oder unter der Armutsgrenze.»