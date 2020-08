Medaillenträume werden wahr: Der Leichtathletik-Nachwuchs aus dem Thurgau setzt sich an der Schweizer Meisterschaft in Szene

An der stark besetzten U23/U20-Schweizer-Meisterschaft in Frauenfeld zeigen sich die Lokalmatadoren von ihrer positiven Seite. Der Thurgau zählt seit dem vergangenen Wochenende gleich mehrere Medaillengewinner. Und dass zum Teil nicht einmal die Sieger mit ihrer Zeit zufrieden sind, zeugt vom grossen Potenzial, das in den Athletinnen und Athleten steckt.