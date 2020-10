Maximale Punktzahl: Braunauer Likör ist der Beste In der Kategorie bester Edelbrand und der Gruppe Likör hat der Beerenlikör der Braunauerin Monika Lehner die Fachjury überzeugt. Christoph Heer 22.10.2020, 11.30 Uhr

Monika und Thomas Lehner freuen über die Auszeichnung. Monikas Beerenlikör wurde an der 10. Ostschweizerischen Edelbrandprämierung mit dem Punktemaximum ausgezeichnet. (Bild: Christoph Heer)

Die Edelbrandprämierung in Flawil. Im September fand dieser Wettbewerb zum zehnten Mal statt. Mit dabei und das nicht zum ersten Mal, war auch wieder Monika Lehner (42).

In der Kategorie bester Edelbrand und der Gruppe Likör hat sie der Fachjury ihren neuen Beerenlikör zur Degustation mitgebracht. Zwölf erfahrene Prüfer verkosteten und beurteilten in einer Blinddegustation insgesamt 141 Edelbrände aus der ganzen Region Ostschweiz. Und diesen zwölf Juroren hat der Beerenlikör aus Braunau, vom Hof Dänental, derart gut geschmeckt, dass sie nicht drumherum gekommen sind, Monika Lehner mit dem Punktemaximum auszuzeichnen. «Das freut mich ungemein und macht auch stolz», sagt die Preisträgerin. «Gespannt erwarte ich jeweils die Punktevergabe und wenn dann mein Beerenlikör grad derart positiv bewertet wird wie in diesem Jahr, dann spornt das auch an, weiter zu tüfteln und weitere Kreationen auszuprobieren.»

Auch schon holte Monika Lehner mit einem Aprikosenlikör den Gruppensieg, man darf also gespannt sein, wie und aus welchen Früchten der nächste «feine Tropfen» hergestellt wird.

Johannisbeere gibt den Kick

«Die Maximalpunktzahl erreicht zu haben ist toll. Da ich mit Naturprodukten arbeite, die sich stetig verändern und sich nie gleich entwickeln, gibt es immer wieder etwas, das ich ausprobieren und verbessern kann. Eine höchstmögliche Qualität zu erreichen ist schliesslich das Ziel meiner Leidenschaft», sagt Monika Lehner.

Im Hoflädeli fühlt sich Monika Lehner wohl. Hier verkauft sie auch ihren preisgekrönten Beerenlikör. (Bild: Christoph Heer)

Die gelernte Goldschmiedin weiss wovon sie spricht. «Meine diesjähriger Beerenlikör enthält ein ausgewogenes Säureverhältnis, dies, weil er aus verschiedensten Beeren besteht. Dass der Likör aber im Mund nicht zu langweilig wirkt, dafür sorgt die Johannisbeere, die noch den gewissen Kick miteinräumt.» Auf dem Hof der Familie Lehner gedeihen unzählige Naturprodukte. Rhabarber, Holunder, Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Heidelbeeren, Aprikosen und viele weitere werden verarbeitet und unter anderem via Verkaufswagen vor dem Hof verkauft.

Die frischen Produkte, inklusive der preisgekrönte Beerenlikör von Monika Lehner sind überaus beliebt. (Bild: Christoph Heer)

Hierbei steht auch ein weiteres prämiertes Produkt. «Das stimmt. Der Red Love Secco von der Mosterei Bussinger wurde vom Schweizerischen Obstverband mit der Goldmedaille bei den Sonderfruchtgetränken und bei den alkoholfreien Getränken ausgezeichnet, steht ebenfalls im Regal und geniesst äusserst grosse Beliebtheit», sagt Thomas Lehner. Er und seine Frau Monika, die beiden Söhnen Nils (14) und Gian (12), der Berner Sennenhund Wobbes, die zwei Kaninchen, sowie die Katzen Linea und Thula sorgen dafür, dass auf dem Hof Dänental immer etwas los ist.

Geprobt, gehofft, gewonnen

Dass Monika Lehners Beerenlikör mit 20 von möglichen 20 Punkten ausgezeichnet werden würde, hätte sie sich nicht erträumt. «Zuerst habe ich eine längere Zeit an der Mischung geprobt, dann habe ich gehofft und schlussendlich gewonnen: Das hätte ich niemals erwartet, insbesondere auch darum, weil in diesem Jahr eher streng bewertet wurde.» Somit bleibt zu hoffen, dass ihr im kommenden Winter langweilig wird. So bekräftigt sie, dass sie in diesem Fall vielleicht etwas mit Sauerkirschen ausprobieren wird.