Eine Küche mit Blick auf den Whirlpool, ein Mast so hoch wie der Stählibuckturm und eine Bar an Bord: Patrik Rohrer und Martin Hafner arbeiten seit acht Jahren an zwei Hochseekatamaranen. Ihre Werkstätte liegt nicht am Wasser, sondern in Matzingen. In der ehemaligen Gärtnerei eines Freundes haben Rohrer und Hafner nach drei Jahren der Planung begonnen, ihre Vorstellung zweier Luxuskatamarane umzusetzen. Jeder für sich gestaltet einen Katamaran nach individuellen Wünschen. Die Grundform bleibt dabei gleich.

«Davon, einen Katamaran zu bauen, träume ich seit meinem 19. Lebensjahr.»

Das sagt Hafner. Er war bereits öfter auf einem Katamaran auf See unterwegs. Einen Partner für dieses Unternehmen hat er mit Rohrer bei der Arbeit gefunden. Die beiden haben als Montageschreiner beim gleichen Unternehmen gearbeitet. Bis noch vor einem Jahr haben sie die Arbeiten an den Katamaranen in ihrer Freizeit vorangetrieben. Jetzt haben Rohrer und Hafner ihr Geschäft aufgegeben und widmen sich vollauf ihrem Lebenstraum. «Wir kommen um 6.30 Uhr hier an, trinken Kaffee und besprechen uns, dann arbeiten wir bis 17 Uhr», sagt Rohrer. «Von Montag bis Samstag inklusive Feiertagen.» Um 17 Uhr sei die Arbeit aber noch lange nicht getan. «Da wir alles selbst machen, müssen wir auch noch viel recherchieren, organisieren und planen.» Die Arbeit am Lebenstraum könne bis spätabends dauern. Denn das Ziel ist es, die Katamarane im April 2022 einzuwassern.

In den beiden Rümpfen kann man stehen. Es finden je Seite drei Zimmer Platz. Bild: Reto Martin

Platz für zwölf Gäste



Weder Rohrer noch Hafner hatten eine genaue Ahnung von Schiffsbau. Die beiden gelernten Schreiner haben sich ihr Wissen mit Büchern und Videos angeeignet. Und mit Hilfe eines Konstrukteurs, der ihnen seit dem Planungsprozess beratend zur Seite steht.

Die finalen Ausmasse der Hochseekatamarane kann man derzeit nur erahnen: 22,4 Meter lang und 10,5 Meter breit mit einem 27 Meter hohen Mast. Pro Katamaran bieten sechs Zimmer Platz für zwölf Gäste, inklusive den Skippern Rohrer und Hafner. 33 Fenster gibt es auf jeder Längsseite. Gebaut werden die Katamarane aus Holz, Epoxidharz, Glasfasergewebe und PU-Schaum. Endgewicht: 25 Tonnen. Angetrieben werden sie von zwei Elektromotoren, gelenkt mit Doppelsteuerstandard. «Wir sind immer davon ausgegangen, dass etwas ausfällt», erklärt Rohrer die Doppelungen. Sicherheit geht vor. Die Materialien tragen ein Qualitätssiegel, und für den Notfall gibt es unter jedem Bett eine Notluke, durch welche die Gäste sich retten könnten.

Ende Jahr planen Rohrer und Hafner, ihre Zelte in der Schweiz abzubrechen. Sie möchten auf ihren Katamaranen leben. Nur ihr Tourismusunternehmen wird den Standort Schweiz behalten. Zwischen Dezember und Januar sollen die Einzelteile der Katamarane mittels sechs Sattelschleppern und vier Tiefladern an die deutsche Küste transportiert werden. Bremerhaven oder Cuxhaven, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Innert vier Monaten sollen die Katamarane dann zusammengesetzt und eingewassert werden. Von Deutschland geht es dann ins Mittelmeer. «Einen Heimathafen möchten wir nicht haben», sagt Rohrer. Ziel ist es, Ferientouren anzubieten. Je nach Jahreszeit in der Nähe von Ibiza, Mallorca, den kanarischen Inseln oder Kroatien. Hafner sagt:

«Wir träumen davon, auch irgendwann über den Atlantik zu segeln.»

Das Interieur der Katamarane wird je nach Geschmack von Martin Hafner oder Patrik Rohrer gestaltet. Bild: Reto Martin

Rohrer und Hafner haben für die Katamarane den Hochseeschein. Bei den angebotenen Ferientouren soll es aber nicht primär ums Segeln gehen, sondern ums Geniessen. Geschätzter Preis für die Ferien sind rund 2000 Franken pro Person für eine Woche. Frühstück und Mittagessen sind inklusive. Um das authentische Flair der jeweils besuchten Orte zu erleben, planen Rohrer und Hafner, jeweils mit dem Beiboot an die Küste zu fahren und lokal zu dinieren.

Ein Stück Vergangenheit mit dabei auf Weltreise

Für die Finanzierung der Katamarane, je im Wert von rund 1,7 Millionen Franken, haben Rohrer und Hafner bislang rund ein Dutzend Investoren gefunden. Dabei soll es allerdings nicht bleiben. Die beiden suchen noch mehr Investoren. Das erhaltene Geld möchten sie dann so bald als möglich zurückzahlen können. Sei es mit Geld, Ferien oder Werbung auf dem Segel.

Die beiden Luxuskatamarane tragen die Namen Bam Bam und Tac Tac. Die Geschichte dahinter ist so simpel wie lustig: «Es sind zweiteilige Namen, da Katamarane auch aus zwei Rümpfen besteht», erklärt Hafner. Die Worte Bam Bam und Tac Tac stammen aus dem Arbeitsalltag der beiden: «Anstatt schnell, schnell oder zack, zack haben wir jeweils Bam Bam oder Tac Tac gesagt», sagt Rohrer. Mit den Namen haben sie ein Stück der Vergangenheit in ihre Zukunft auf See mitnehmen wollen.

Patrik Rohrer und Martin Hafner wollen auf ihren beiden Katamaranen bleiben und verlassen dafür die Schweiz endgültig. Bild: Reto Martin

Hafner und Rohrer haben kürzlich einen Tag der offenen Tür für ausgewählte Gäste veranstaltet, um das Projekt und den Baufortschritt zu präsentieren. «Die Leute waren begeistert. Wir haben viel positives Feedback erhalten», sagt Hafner. Daran, dass ihr Unternehmen von den Luxusferienkatamaranen scheitern könnte, denken Rohrer und Hafner nicht. Aber würde es passieren, nehmen sie es pragmatisch. Rohrer sagt:



«Klappt unser Vorhaben nicht, dann verkaufen wir die Katamarane und machen uns ein schönes Leben.»

Dies allerdings soll dann wieder in der Schweiz stattfinden.

