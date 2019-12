Matzingen stimmt Budget und zwei Kreditvorlagen deutlich zu - fast ohne Kritik Die Füsse im Murgtal bleiben trocken. Die Gemeinde Matzingen stimmt dem Budget 2020 sowie zwei Kreditbegehren zum Murgsteg «Spinnere» und eine Hochwasserentlastungsleitung deutlich zu. Kritische Fragen gibt’s trotzdem. Samuel Koch 18.12.2019, 17.00 Uhr

Der im Februar neu gewählte Gemeinderat (von links nach rechts): Walter Lanz, Gemeindeschreiberin Sandra Kleindl, Gemeindepräsident Walter Hugentobler, Peter Schellenberg, Roger Wegmüller und Hanspeter Krähenbühl. Samuel Koch

Wer A sagt, muss auch B sagen. Nach diesem Motto hat der Gemeinderat Matzingen seinen Stimmberechtigten an der Budgetversammlung vom Dienstagabend zwei Kreditanträge vorgelegt. Denn sowohl für den Bau einer Hochwasserentlastungsleitung an der Juchstrasse als auch für den Neubau des Murgstegs «Spinnere» beim Rehliweiher hatten die Stimmbürger bereits in Vorjahren Ja gesagt.