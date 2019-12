Matzingen investiert in ein neues Brüggli und eine Leitung für den Hochwasserschutz Der Matzinger Gemeinderat beantragt 300'000 Franken für einen neuen Steg über die Murg. Christof Lampart 10.12.2019, 12.04 Uhr

Murgsteg Spinnere beim Rehliweier zeigt unübersehbare Abnützungserscheinungen. Donato Caspari

Was lange währt, wird endlich gut. Denn eigentlich ist der Murgsteg «Spinnere»/Rehliweiher kein neues Projekt. Bereits in den beiden Vorjahren waren jeweils 155000 Franken für das Vorhaben budgetiert. Doch es kam bis dato nicht zur Ausführung, weil sich schon bald einmal herausstellte, dass der Neubau an einer neuen Stelle mit rund 300000 Franken deutlich teurer werde. Ein Ersatz am alten Ort ist nicht möglich.