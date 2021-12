Matzingen verabschiedete ehemaligen Gemeindepräsidenten

Matzingen «Das war richtig cool»: Wenn Kinder die Gemeindeversammlung rocken An der Budgetversammlung Matzingen herrschte Einigkeit. Alle traktandierten Geschäfte werden an der ersten physisch abgehaltenen Versammlung von Gemeindepräsident Peter Schellenberg gutgeheissen. Die Stars des Abends sind jedoch zwei Kinder, die mit ihren Eltern eingebürgert werden. Christoph Heer 15.12.2021, 16.30 Uhr

Der ehemalige Gemeindepräsident Walter Hugentobler wird an der Budgetversammlung verabschiedet. Bild: Christoph Heer

Matzingen zählt 1761 Stimmberechtigte. 54 davon haben an der Budgetgemeindeversammlung vom Dienstagabend, 14. Dezember, teilgenommen. Erfrischend war der Auftritt eines kleinen Jungen und seiner Schwester. «Ich bin dä Luca …», beginnt der siebenjährige, noch deutsche Staatsangehörige, Luca Ott seine Vorstellung vor dem versammelten Souverän.

«Das war richtig cool. Angst, vor so vielen Leuten zu reden, hatte ich keine.»

Für Martina Lehmann ist es die erste Gemeindeversammlung als Matzinger Gemeinderätin. Bild: Christoph Heer

Das sagt er nach Ende der einstündigen Versammlung. Ihm gehört der grösste Applaus vom ganzen Abend, doch auch seine zehnjährige Schwester Amelie sammelt Pluspunkte. Selbstbestimmt sagt sie geradeheraus einfach «Nein», als sie von ihrer Mutter gefragt wird, ob sie auch Lust hätte, sich vorzustellen. Die Einbürgerungsgesuche der Kinder werden, wie auch die ihrer Eltern, mit grosser Mehrheit bewilligt.

Kredit, Steuerfuss und eine Verabschiedung

Einstimmig gutgeheissen wird ein Kreditantrag von total 500’000 Franken. Davon werden 230’000 Franken in den Ausbau der Wasserversorgung Ristenbühl investiert und 270’000 Franken in die damit verbundene Strassensanierung. Der Steuerfuss wird bei 56 Prozentpunkten belassen und das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von rund 270’000 Franken ohne Gegenstimme genehmigt. Dies resultiert aus der Erfolgsrechnung mit Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 950’000 Franken. Ohne Gegenrede stimmen die Anwesenden auch der Revision des Organisationsreglements des Feuerwehr-Zweckverbands Matzingen-Stettfurt zu.

Peter Schellenberg, Gemeindepräsident Matzingen. Bild: PD

Es folgte die Verabschiedung des ehemaligen Gemeindepräsidenten Walter Hugentobler. «Walter war jahrelang Kapitän. Ein Bootsführer mit Weitsicht und hervorragender Vernetzung. Auch dank ihm können wir heute auf eine äusserst gute und funktionierende Zusammenarbeit mit den Gemeinden Stettfurt und Thundorf zurückgreifen», sagte Peter Schellenberg, der aktuelle Gemeindepräsident. Hugentobler amtete während zehn Jahren als Matzinger Gemeindeoberhaupt und sagt diesbezüglich kurz und bündig: «Es war mir eine Ehre.»