Zwei Hochseekatamarane reisen von Matzingen nach Nordenham

Matzingen Acht Tonnen, 12 Helfer, 29 Meter: Die Hochseekatamarane «Bam Bam» und «Tac Tac» reisen vom Thurgau an die Nordsee Noch sind sie nicht fertig, aber sie gehen bereits auf grosse Reise: Die beiden Hochseekatamarane von Martin Hafner und Patrik Rohrer sind auf dem Weg von Matzingen ins deutsche Nordenham an der Nordsee. Dort werden sie fertig gebaut und eingewassert. Und dann beginnt die Testphase des Traums von Luxusferien auf Katamaranen. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 23.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Katamarane «Bam Bam» und «Tac Tac» werden für den Transport nach Nordenham auf Sattelschlepper verladen. Bild: Benjamin Manser

Nach knapp neun Jahren Arbeit ist es so weit: Martin Hafner und Patrik Rohrer verladen ihre Hochseekatamarane. Am vergangenen Dienstag sind die Einzelteile von «Bam Bam» und «Tac Tac» auf sechs Sattelschlepper verladen worden. Zwölf Helfer des Transportunternehmens Felbermayr aus Österreich sind vor Ort. Von Matzingen geht es nach Nordenham in Deutschland. Dort werden die beiden Hochseekatamarane fertig gebaut und eingewassert.

Alles anzeigen

Schon von weitem sieht man zwei grosse Kräne bei einer ehemaligen Gärtnerei etwas ausserhalb des Dorfzentrums. Der erste Rumpf wird verladen. Katamaranbauer Hafner klettert über den Schiffsbauch und kontrolliert die Seile. Dann werden acht Tonnen Holz, Epoxidharz, Glasfasergewebe und PU-Schaum sorgfältig angehoben. Die Helfer müssen das Transportgut von allen Seiten mit Seilen stabilisieren, denn die Böen des Sturmtiefs Antonia rauschen über die Wiese. Immer wieder ziehen dunkle Wolken über Matzingen und hinterlassen kurze Regenschauer.

Martin Hafner und Patrik Rohrer im Sommer 2021 vor einem Katamaran. Bild: Reto Martin (09.06.2021)

Sechs Sattelschlepper für zwei Katamarane

Lukas Frutiger

Geschäftsführer Rhenus Logistics, Organisator Katamarantransport. Bild: Benjamin Manser

«Insgesamt werden acht Spezialfahrzeuge für das gesamte Transportvolumen von Matzingen und Ermatingen nach Nordenham eingesetzt», erklärt Projektleiter Lukas Frutiger von Rhenus Logistics. Er hat den gesamten Transport der Katamarane sowie die Zollabwicklung organisiert. Von der Idee Hafners und Rohrers hat er aus dieser Zeitung erfahren. «Ich finde das Vorhaben sehr spannend und habe die beiden unbedingt unterstützen wollen», sagt Frutiger. So ist die Zusammenarbeit entstanden.

Während der erste Rumpf in der Luft schwebt, hat sich ein Sattelschlepper rückwärts genähert. Behutsam wird der Teil des Katamarans, wo in Zukunft die Gäste in ihren Kabinen nächtigen sollen, aufgeladen und festgemacht. Dann wird der zweite Sattelauflieger von 29 Metern Länge und vier Metern Ladehöhe ebenfalls beladen. «Die Fahrzeuge machen sich im Konvoi auf den Weg zum Grenzübergang Kreuzlingen/Konstanz», sagt Frutiger. Wie er erzählt, hat er in der Vorbereitungsphase lange Gespräche mit den Zollverantwortlichen geführt und ist ausschliesslich auf Begeisterung für das Projekt gestossen.

Zwei Tage Fahrt nach Deutschland

Die Vorbereitungen für das Verladen haben rund eine Woche gedauert, erklärt Hafner. Hilfe haben er und Rohrer von ihren Familien, Freunden und der Firma Gamper erhalten. «Wir liegen gut im Zeitplan», sagt er. Die Katamaranrümpfe sind am Mittwoch in Nordenham eingetroffen, die restlichen Teile sollen voraussichtlich am Donnerstagnachmittag an der Nordsee eintreffen. Dort bauen die ehemaligen Schreiner in einer Lagerhalle von Rhenus-Midgard weiter an ihrem Projekt. Die Einzelteile werden zusammengesetzt, der Mittelbereich wird aus- und die Küche eingebaut. Die Küchenelemente werden aus logistischen Gründen in einer Schreinerei in Ermatingen auf zwei Sattelschlepper geladen und von dort nach Nordenham transportiert. Rohrer sagt:

«Im Juni möchten wir soweit fertig sein, dass wir die Katamarane einwassern können.»

Geplant sind für diesen wichtigen Moment ein Fest und eine Taufe. Ihren ersten Schwimmversuch werden «Bam Bam» und «Tac Tac» in der Weser machen. Von dort gelangen sie in die Nordsee. Rohrer und Hafner reisen jeweils auf ihrem eigenen, individuell gestalteten Katamaran. Begleitet werden sie von ihren Partnerinnen. Rohrer und Hafner planen, auf den Katamaranen zu leben und Luxusferien anzubieten. Die Routen sollen von Ibiza nach Cannes und Sizilien führen. Dann geht es zu den Kanaren, «um die letzten Sonnenstrahlen einzufangen», sagt Hafner. Nach einer ersten Testphase möchten sie ab dem Sommer auf den Katamaranen Feriengäste empfangen.

Mehr Informationen und Buchungen unter: www.bambamtactac.ch

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen