«Massnahmen sind übertrieben»: Corona-Kritiker planen nebst Demonstrationen in Kreuzlingen und Konstanz eine 150 Kilometer lange Menschenkette um den Bodensee Die nächste grosse Corona-Demo in Deutschland soll nicht in Berlin, sondern in Konstanz stattfinden. Sie ist für den 3. Oktober, den 30. Tag der deutschen Einheit geplant. In Kreuzlingen ist ebenfalls eine Kundgebung in Planung. Enrico Kampmann 10.09.2020, 05.30 Uhr

Anti-Corona-Demo in Flüelen und Altdorf am 5. September 2020. Bild: Urs Hanhart / Urner Zeitung

Insgesamt sind 14 Anfragen für Demos bei der Stadt Konstanz eingegangen. So viele wie nie zuvor an einem Tag, wie der Südkurier berichtet. Gerry Mayr, Kopf der Querdenker-Bewegung in Konstanz bestätigt, dass er einen Antrag für eine Demonstration mit 4500 Teilnehmern angemeldet habe. Sie soll auf Klein Venedig stattfinden, direkt an der Grenze zur Schweiz.

Noch hat die Stadt Konstanz die Demonstration nicht genehmigt. Allerdings sei ein Verbot nur im Falle von Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung rechtmässig, sagt Gabriele Bossi, Referatsleiterin Oberbürgermeister in Konstanz im Südkurier.

Auch diesseits der Grenze in Kreuzlingen ist eine Demonstration des Schweizer Ablegers der Querdenker-Bewegung geplant, bestätigt die Organisatorin Carmen V. aus Zürich, die ihren vollen Namen nicht nennen möchte. Allerdings sei diese noch am Anfang der Planung und daher würden noch keine genaueren Informationen zu Grösse und Ablauf bekanntgegeben. Ein Antrag für die Demonstration wurde noch nicht gestellt.

Menschenkette durch vier Länder

Am selben Tag haben die Organisatoren der beiden Kundgebungen noch ein weiteres Projekt in Planung: Eine 150 Kilometer lange Menschenkette.

Durch vier Länder soll sie gehen und damit einen neuen Weltrekord aufstellen. Von Vaduz nach Kreuzlingen, über die Seebrücke von Konstanz nach Meersburg und dann bis nach Bregenz – einmal um den gesamten Bodensee. Es gehe dabei um Frieden, Freiheit und Liebe, sagt Mayr, der auch Hauptinitiant der «Friedenskette Bodensee» ist. Teilnehmer sollen sich aber nicht an der Hand halten, sondern an einem zugeschickten «Souvenir Schal», damit die Abstandsregeln auf Wunsch eingehalten werden können. Zudem könne dieser auch als Mund und Nasenschutz verwenden werden.

Es handle sich bei den Kundgebungen und der Menschenkette um zwei voneinander unabhängige Projekte, betont Carmen V., die für die Organisation des Menschenketten Abschnitts in der Schweiz zuständig ist.

Nicht immer so friedlich

Am 29. August sorgte eine Corona-Demo in Berlin für Aufruhr. Die grosse Mehrheit der Demonstranten verhielt sich friedlich, doch es befanden sich auch mehrere Rechtsextreme unter ihnen, die versuchten, «die Situation aufzuladen, zu provozieren», wie der ARD berichtete. Eine Gruppe von Demonstrierenden durchbrach beim Versuch den Reichstag zu stürmen.

Corona-Kritiker: «Ich sehe Handlungsbedarf»

Worum geht es bei der Querdenker-Demo in Konstanz?

Gerry Mayr: Wir sind der Meinung, dass die getroffenen Massnahmen gegen das Coronavirus übertrieben sind und über den Köpfen der Bürger entschieden wurden. Viele sehen das anders. Ja. Wir werden stark angefeindet, ich habe sogar Morddrohungen erhalten. Aber eine Demokratie muss andere Meinungen aushalten können. Früher wurden Menschen bewundert, wenn sie für ihre Ideale einstanden. Aber heute ist kein Platz mehr dafür. Ich sehe hier dringenden Handlungsbedarf.

Gerry Mayr, Initiant der Bewegung Querdenken-753 Konstanz. Bild: PD

An der Demo in Berlin gab es Probleme mit Rechtsradikalen und Reichsbürgern. Wir sind gegen jegliche Form von Gewalt.

Teilnehmer müssen sich mit Name und Adresse anmelden und bestätigen, dass sie in Frieden kommen und angeben, ob sie einer Partei zugehörig sind. So wollen wir Radikale von der Aktion fernhalten.

Was ist die Message der Menschenkette?

Lasst uns wieder miteinander reden, uns berühren. Es ist unser Grundrecht, uns friedlich auf der Strasse zu versammeln. Wenn wir davon abgehalten werden, wissen wir, wo unsere Demokratie steht.