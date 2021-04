Massive Häufung «Pure Gewalt» und «in voller Absicht»: Der Frauenfelder Werkhof verzeichnet seit Anfang Jahr regelmässig Vandalismus in öffentlichen WC-Anlagen Innert Wochenfrist demolierten Unbekannte zweimal die Toiletten auf dem Pumptrack-Areal. Die Schäden gehen in die Tausende von Franken. Auch andere WC-Anlage auf dem Stadtgebiet waren dieses Jahr schon mehrfach betroffen. Mathias Frei 14.04.2021, 04.30 Uhr

Das WC beim Pumptrack nach dem Osterwochenende: Der Spülkasten ist demoliert. Bild: PD

Markus Wenger kann nicht anders. Er muss den Kopf schütteln ob solcher Bilder.

«Da war pure Gewalt im Spiel. Die haben in voller Absicht alles kurz und klein geschlagen.»

Markus Wenger, Bereichsleiter Unterhalt Anlagen, Werkhof Stadt Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Das sagt der Bereichsleiter Unterhalt Anlagen beim Frauenfelder Werkhof. Am Dienstag nach Ostern war die WC-Anlage beim Pumptrack auf der hinteren Badiwiese massiv demoliert. Kein schönes Bild. Der Werkhof reinigte die Anlagen, Wenger beauftragte für die Reparatur einen Handwerker. Das WC war alsbald instand gestellt. Doch am vergangenen Wochenende wüteten abermals Unbekannte. Die Kantonspolizei meldete die Sachbeschädigungen dem Werkhof-Pikettdienst. Diesmal war die Täterschaft mit einem kleinen Baumstamm zugange und schlug damit auf die Einrichtung ein. Vor Wochenfrist war unter anderem der Spülkasten zerstört.

Securitrans patrouilliert nun regelmässig am Wilerbahnhof

Vergangenen Januar und Februar stellte der Werkhof regelmässig Sachbeschädigungen in der WC-Anlage am Wilerbahnhof am Marktplatzfest. In Absprache mit dem städtischen Amt für Sicherheit haben die Mitarbeiter von Securitrans deshalb ihre Patrouilletätigkeiten am Marktplatz verstärkt. Wenger sagt:

«Weitere Hotspots für Sachbeschädigungen sind die Grillplätze in der Eduardsruh und beim Rebhüsli im Holderberg.»

So sah es nach dem vergangenen Wochenende in der Pumptrack-Toilette aus. Bild: PD

Auch an diesen Orten schaut der von der Stadt beauftragte private Sicherheitsdienst regelmässig zum Rechten. Diese verstärkte Präsenz, aber auch Massnahmen des Werkhofs, um die Einrichtung zu schützen, hätten die Situation etwas beruhigt. So ist der Siphon neu mit einer Holzverkleidung geschützt, damit er nicht abgeschlagen werden kann. Gleichwohl müsse aber auch der normale Anlagenunterhalt noch möglich sein, sagt Wenger.

Der Anlagen-Unterhaltschef arbeitet schon seit einigen Jahren beim Werkhof. Aber mit einer derartigen Häufung an Vandalismus bei WC-Anlagen sei er bislang noch nie konfrontiert gewesen. Er könne ja verstehen, dass vor allem für Jugendliche die derzeit herrschenden Einschränkungen einschneidend seien, sagt Wenger.

«Aber das rechtfertigt in keiner Weise Vandalismus.»

Das WC beim Pumptrack nach dem Osterwochenende. Bild: PD

Ihm und seinem Team vom Anlagenunterhalt des Werkhofs würden solche Bilder jeweils sehr auf die Motivation schlagen. Das ist das eine, das andere ist der entstandene Sachschaden. Bei den beiden Sachbeschädigungen im Pumptrack-WC kommt Wenger mit den Mannstunden des Werkhofs und der voraussichtlichen Rechnung für die Handwerkereinsätze schnell auf Kosten von 1500 Franken. Kürzlich wurde zudem die Türe des Unterhaltsraums auf dem Burgerholz-Spielplatz eingeschlagen. Dort beläuft sich der Schaden mitsamt dem Diebstahl von Material auf sicher über 2000 Franken. Finde man die Täterschaft nicht, bleibe der Werkhof auf diesen Aufwänden sitzen. Und letztlich müsse der Steuerzahlen blechen.

Entweder am Wochenende geschlossen oder Mehrkosten

So könne es nicht weitergehen, sagt Wenger. Eine Lösung sei, die WC-Anlagen zukünftig von Freitagabend bis Montagmorgen geschlossen zu halten. Darunter würden aber die normalen Nutzerinnen und Nutzer der Toiletten am Wochenende leiden.

«Das kann es also nicht sein.»

Daniel Weishaupt, stellvertretender Werkhofchef. Bild: Donato Caspari

Der Werkhof hat in den besagten Fällen von Vandalismus bei der Kantonspolizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Daniel Weishaupt, stellvertretender Werkhofchef, sagt, man ziehe die Anzeige zurück, falls sich die Täterschaft beim Werkhof melde. Aber für die Kosten des Werkhofs und den entstandenen Sachschaden müssten die besagten Personen auf jeden Fall aufkommen.

«Meistens sind es ja dann leider sowieso die Eltern, die für ihre Jungen das Portemonnaie öffnen müssen.»