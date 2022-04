21-Jähriger droht in Videobotschaft mit Massenmord

Massive Drohungen «Er drohte damit, den Massenmord umzusetzen»: 21-jähriger Thurgauer kündigt mit Tiktok-Video Massenmord an – er befindet sich in Haft Am Montagabend drohte ein Mann in einem Livestream mit einem Massenmord. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau sind noch nicht abgeschlossen. Redaktion Aktualisiert 29.04.2022, 17.52 Uhr

In einem Live-Stream drohte ein Thurgauer mit einem Massenmord. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Laut der Kantonspolizei Thurgau drohte ein vorerst unbekannter Mann am Montagabend in einem Videostream mit einem Massenmord. Die Ermittlungen führten zu einem 21-jährigen Thurgauer, den die Kantonspolizei am Dienstag verhaftete. Der Mann befindet sich immer noch in Haft und die Ermittlungen dauern an. Aus diesen Gründen zeigt sich die Kantonspolizei zurückhaltend mit Informationen.