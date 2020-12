Maskentragpflicht «Die aktuelle Entwicklung gibt uns recht»: Stadt Frauenfeld legt Entscheid über Maskentragpflicht im öffentlichen Raum nachträglich auf, womit Verweigerer gebüsst werden könnten Über anderthalb Monate, nachdem die Stadt Frauenfeld als einzige Stadt im Thurgau eine Maskentragpflicht im öffentlichen Raum eingeführt hat, legt sie ihren Beschluss öffentlich auf. Unabhängig von einem Rekurs könnten Maskenverweigerer gebüsst werden. Samuel Koch 18.12.2020, 04.30 Uhr

Beim Lindenpark hinter dem Bahnhof weist ein grosses Schild auf den Rayon mit Maskentragpflicht hin. Bild: Samuel Koch

Widerrechtlich war sie nie, die Maskentragpflicht im öffentlichen Raum der Stadt Frauenfeld. Das sagt Stadtpräsident Anders Stokholm. Als einzige Stadt im Kanton und als eine der ersten schweizweit hat Frauenfeld Ende Oktober noch vor Beginn der zweiten Welle einen Rayon zwischen Bahnhof, Promenade und Schlosspark definiert, wo Menschen auch im Freien unabhängig von genügend Abstand Masken zu tragen haben.

«Lächeln Sie mit den Augen» lautet seither das Motto in Frauenfeld, zumindest in der Innenstadt, zumindest von Montag bis Samstag, zumindest zwischen 8 und 20 Uhr.

Jetzt, rund anderthalb Monate später, legt der Stadtrat seinen Beschluss für die Maskentragpflicht in der Innenstadt rückwirkend per 29. Oktober öffentlich auf, der damals von der Covid-19-Taskforce gefasst worden ist. «Jetzt geht es um die Durchsetzbarkeit, um die Rechtssicherheit», sagt Stokholm.

Konkretisierung nach Signalen aus Bundesbern

Der Entscheid der Taskforce wiederum habe sich damals auf die Mitte Oktober verschärften Schutzmassnahmen des Bundesrates gestützt, meint er. Weil aus Bundesbern zwar das Signal für das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Raum kam, eine Pflicht jedoch nicht explizit ausgesprochen wurde, machte Frauenfeld Nägel mit Köpfen. Stokholm sagt:

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: PD

«Es handelt sich quasi um eine Konkretisierung des übergeordneten Rechts.»

Der nun öffentlich aufgelegte Beschluss in den amtlichen Publikationsorganen betrifft jenen des Stadtrates vom 1. Dezember. Diesen begründete er mit dem Ziel, nach den Entscheiden aus Bern in Frauenfeld möglichst rasch Klarheit geschafft zu haben. «Der Perimeter ist bewusst so gewählt, da die betroffenen Gebiete gleich von mehreren Vorgaben bezüglich Maskentragpflicht betroffen sind», heisst es im Protokoll der Stadtratssitzung. So etwa die Öffnungszeiten der grossen Einkaufszentren Schlosspark und Passage. Stokholm sagt:

«Dieser Beschluss muss nun amtlich publiziert werden, sonst kann bei einem Vergehen niemand gebüsst werden.»

Ein Grossteil der Bevölkerung halte sich aber sehr vorbildlich an die Maskentragpflicht, wie der Stadtpräsident sagt. Das bestätigt auch die Kantonspolizei Thurgau, der seit Ende Oktober in diesem Zusammenhang keine nennenswerte Vorkommnisse bekannt sind.

«Üble Situation» in Zürich oder Winterthur

Bauchweh bekommt Stokholm eher, wenn er an andere Städte in der Schweiz denkt. Wenn er in den belebten von Zentren Zürich oder Winterthur unterwegs sei, trage ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung keine Schutzmaske. Er sagt:

«Das ist übel und in der derzeitigen Lage nicht verantwortbar.»

Deshalb gehe er diesen Winter garantiert nicht Ski fahren. Und deshalb weist er Kritik am strengen Frauenfelder Weg vehement zurück, den sich der Stadtrat Ende Oktober zu einem Zeitpunkt eingebracht hat, als die Zahl der Fälle noch nicht in dramatische Sphären stieg.

«Redet sich Frauenfeld ein, es sei eine Metropole, in der sich die Menschen nur dicht gedrängt bewegen?», fragte etwa eine Leserbriefschreiberin dieses Mediums und sprach von einer Absurdität. Stokholm widerspricht: «Die aktuelle Entwicklung gibt uns recht.»

Rekursfrist läuft bis Ende Januar

Wie jede öffentliche Auflage ist die jetzige mit einem Rechtsmittel versehen. Der Stadtrat hat jedoch einem allfälligen Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen. Bei einer allfälligen Beschwerde also, die bis 20. Januar 2021 beim kantonalen Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) zu erfolgen hätte, ändert sich also vorerst nichts. «Kommt es zu einem Rekurs, hat die Maskentragpflicht bis zu einem anderen Entscheid des DIV weiterhin Gültigkeit», sagt Stokholm. Somit könnten Maskenverweigerer im Notfall trotz Rekurs gebüsst werden.

Klar könne man immer mit dem Finger auf die Politik zeigen. Stokholm hofft aber vielmehr, dass «sich die Bevölkerung jetzt an der Nase nimmt», wie er sagt und ergänzt, «derzeit halt einfach hinter einem Stück Stoff oder Papier».