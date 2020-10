Maskenpflicht im Freien: In der Ostschweiz will nur die Stadt Frauenfeld diese Vorgabe präzisieren Die Frauenfelder Behörde definiert von sich aus einen Bereich im Stadtzentrum, in dem die Maskenpflicht im Freien gilt. Für den Kanton Thurgau ist dieser Alleingang okay. Auch der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Dammann ist der Meinung, dass die Kommunen am Zug sind. Larissa Flammer, Noemi Heule 29.10.2020, 18.00 Uhr

Ein Passant ist am Donnerstag vorbildlich mit Maske unterwegs in der Frauenfelder Vorstadt. Bild: Andrea Stalder

Die Umsetzung der vom Bundesrat verordneten Maskenpflicht im Aussenbereich ist schwierig. Was gilt auf dem Weinfelder Marktplatz, was vor der St.Galler Kathedrale? Muss man in Kreuzlingen bei schönem Wetter zum Spaziergang am See eine Maske tragen? Und in der Wiler Fussgängerzone?

Bruno Damann. Bild: Donato Caspari

Wo die Maskenpflicht im öffentlichen Raum greift, ist auch am Tag nach der Verkündigung des Bundesrates nicht klar. Nicht nur Passanten sind verunsichert, auch kantonale Behörden setzen hinter die verschärfte Maskenpflicht ein Fragezeichen. Es sei schwierig, Räume zu definieren, welche die Kriterien des Bundes erfüllen, sagt der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann.

Nathanael Huwiler.

Bild: Donato Caspari

Der Wortlaut ist denn auch unscharf: «Im öffentlichen Raum, wenn Abstandhalten nicht möglich ist», schreibt der Bund dazu. In den Erläuterungen ist von «belebten Fussgängerbereichen von urbanen Zentren und Dorfkernen» die Rede. Nathanael Huwiler, Generalsekretär des Thurgauer Gesundheitsdepartements, sagt:

«Dabei hat der Bund wohl eher an Zürich, Genf und Basel gedacht.»

Frauenfeld hat sich nicht mit Kanton abgesprochen

Klarheit schaffen will die Stadt Frauenfeld. Stadtpräsident Anders Stokholm kündigte bereits am Mittwochabend im Rahmen der Parlamentssitzung an, einen Rayon im Stadtzentrum zu definieren, wo die Maskenpflicht gilt. Robert Scherzinger, Stabschef der Covid-19-Taskforce der Stadt, sagt auf Anfrage:

«Das genaue Gebiet wird am Freitag kommuniziert.»

Robert Scherzinger. Bild: Andrea Stalder

Absprachen mit dem Kanton hat es nicht gegeben, die Stadt Frauenfeld hat die Konkretisierung des Bundesbeschlusses selber initiiert, wie Scherzinger weiter sagt:

«Wir haben von uns aus überlegt, welche Gebiete davon betroffen sind.»

Was sagt der Kanton dazu, dass die Hauptstadt das Heft in Hand nimmt und vielleicht andere Gemeinden dazu inspiriert, eigene Regeln aufzustellen? Huwiler sagt: «Sollten die Gemeinden dies für erforderlich halten, steht dem nichts im Wege.» Allerdings sei die Vorgabe des Bundes so konzipiert, dass eine Definition der Gebiete nicht zwingend erforderlich sei.

Die anderen Gemeinden halten sich zurück

Die Städte Weinfelden oder Kreuzlingen haben nicht die Absicht, wie Frauenfeld aktiv zu werden. Der Weinfelder Stadtschreiber Reto Marty sagt, man setze auf die Eigenverantwortung. In Kreuzlingen plant man gemäss Stadtpräsident Thomas Niederberger einzig, an belebten Standorten Plakate mit dem Hinweis auf die Maskenpflicht anzubringen. Auf die Frage, ob der Kanton die Vorgaben für das gesamte Kantonsgebiet konkretisieren oder ob die Formulierung aus Bern so belassen wird, antwortet Huwiler:

«Es gilt so oder so die Bundesvorgabe.»

Auch im Kanton St.Gallen hielten sich die Gemeinden bis anhin zurück. Damann gibt den Ball aus Bern jedoch explizit weiter an die Gemeinden: «Es liegt nun an den Kommunen, entsprechende Zonen zu definieren», sagt er.

Auch der Vollzug der Maskenpflicht im Freien gestaltet sich schwierig: Während des Lockdowns konnte die Polizei Personen, welche die Abstandsregeln nicht einhielten, mit Ordnungsbussen unmittelbar bestrafen. Dies ist jetzt nicht mehr möglich. Erwischt ein Polizist einen Passanten ohne Maske, kann er ihn nur verzeigen. Der Fall gelangt vor die Staatsanwaltschaft. Damann sagt:

«Der Aufwand ist gross und im Regelfall illusorisch.»