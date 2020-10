Die Maskenpflicht hat auch den Thurgau erreicht: Tag 1 nach der bundesrätlichen Order In öffentlich zugänglichen Innenräumen muss in der ganzen Schweiz eine Maske getragen werden: Das hat der Bundesrat am Sonntag verordnet. Doch wie halten sich die Menschen am ersten Tag daran. Ziemlich gut, wie ein Morgenspaziergang durch Frauenfeld zeigt. Sebastian Keller 19.10.2020, 09.35 Uhr

Dieses Plakat weist die Kunden der Frauenfelder Passage auf die Maskenpflicht hin. Bild: Sebastian Keller

Der Bundesrat wird auch am Sonntag gehört, wie sich während eines Montagmorgenspaziergangs durch die Thurgauer Hauptstadt zeigt. Als die Frauenfeld-Wil-Bahn am Marktplatz vereinzelt Personen in den Arbeitsalltag entlässt, offenbart der Blick ins Innere zwar keine Überraschung: Alles trägt eine Maske. Die Maskentragpflicht in Bahn und Bus hat sich eingependelt wie der Taktfahrplan.

Doch seit Montag gilt eine solche auch in allen öffentlichen Innenräumen. Also auch in Läden, Kinos, Museen. Das kannte man im Thurgau bislang nur vom Besuch im Nachbarkanton Zürich. Zuerst der Schock: In einem Schönheitssalon und in einem Hörgeräteladen fehlen die Masken. Doch die Entwarnung folgt beim genaueren Hinschauen: Eine Plexiglasscheibe fungiert quasi als stationäre Schutzmaske.

Weiter zur Passage, wo es fast alles zu kaufen gibt, das für Geld zu haben ist. Ein Plakat bei der elektrischen Türe mahnt: Maskenpflicht, obligatorisch! Und daran hält sich auch nicht mal 24 Stunden nach der bundesrätlichen Bekanntgabe der grösste Teil. Mitarbeiter der verschiedenen Geschäfte sowieso, aber auch die meisten Kundinnen und Kunden tragen einen Schutz vor Mund und Nase. Nur einige haben die neue Regel noch nicht mitgeschnitten. Sie fallen auf, weil es wenige sind.

Die Übersicht der neuen Corona-Regeln des Bundesrates.

Doch die neuen Regeln werfen auch Fragen auf. So heisst es ja, dass auch an Bahnhöfen und Haltestellen eine Maske getragen werden muss. Zählt dazu auch der Bahnhofplatz? Situation am Montagmorgen: Einige tragen eine Maske, andere nicht. Deutlicher ist es auf den Perrons: Masken vor allen Mäulern und Nasen. Doch neu ist das nicht, viele Pendler tragen schon seit Wochen die Maske vor der Einfahrt des Zuges. In einem FAQ aus Bern ist von «Zugangsorten des öffentlichen Verkehrs» die Rede. Das bedarf wohl noch praktische Klärung - oder die beliebten gelben Klebestreifen.

In der kälteren Jahreszeit bringt die Masken eine weiteren Vorteil – neben dem Schutz vor dem Coronavirus: Sie hält die Kälte von den Wangen fern. Zu sehen wären die «rote Bäggli» unter dem Accessoire der Stunde sowieso nicht.