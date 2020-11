Maskenpflicht an Thurgauer Schulen polarisiert: Vater fordert Gefährdungsbeurteilung, Lehrer treten aus Berufsverband aus Seit Montag gilt an Thurgauer Sekundarschulen eine Maskenpflicht für Lehrer und Schüler. In Ermatingen ist ein Lehrer mit einem Brief an die Schule gelangt, mit dem er unter Androhung von Konsequenzen eine Risikovorsorge fordert. Der Musterbrief für dieses Schreiben stammt aus Deutschland. Larissa Flammer 03.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An den Kantonsschulen (hier in Zofingen) sind die Masken schon länger präsent. Seit Montag nun auch auf Stufe Sek I im Thurgau. Bild: Britta Gut

Allen kann man es nicht recht machen. Das gilt besonders bei Coronamassnahmen. Der neuste Beweis: die Maskenpflicht für Lehrer und Schüler in Thurgauer Sekundarschulen, die seit Montag und bis vorerst 5. Dezember gilt.

Die Geschäftsleitung von Bildung Thurgau, dem Berufsverband der Lehrer, hat bereits in den vergangenen Wochen Austritte von Gegnern und Befürwortern der Maskentragpflicht erhalten. In einer Stellungnahme des Verbands heisst es:

«Beide Seiten argumentieren, Bildung Thurgau hätte sich zu wenig für ihre Anliegen eingesetzt.»

Die Geschäftsleitung bedauert, dass die Arbeit als Berufsverband von einigen Mitgliedern nur noch auf die Frage der Maskentragpflicht reduziert wird, weshalb sie diese Stellungnahme veröffentlichte. «Bisher habe ich nur positive Rückmeldungen auf das Schreiben erhalten», sagt Präsidentin Anne Varenne auf Anfrage.

Anne Varenne. Bild: Thi My Lien Nguyen

Die Geschäftsleitung habe sich immer einstimmig gegen eine Maskentragpflicht bei Kindern ausgesprochen. Im Schreiben heisst es weiter: «Gegen eine zeitlich befristete Maskentragpflicht bei den Schülerinnen und Schülern der Volksschule wehrt sich die Geschäftsleitung einzig dann nicht, wenn mit dieser Massnahme der Fernunterricht verhindert werden kann.» Das sei zum aktuellen Zeitpunkt auf der Sekundarstufe I der Fall.

Sorgen bereitet unter anderem CO 2 -Vergiftung

Zur Wehr setzt sich jedoch unter anderem ein Vater einer Sekschülerin aus Ermatingen. In einem Brief, den er am Sonntag per Mail an die Schulleitung, die Schulbehörde, das kantonale Amt für Volksschule und die «Thurgauer Zeitung» geschickt hat, fordert er eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung zur Maskenpflicht, die ihm bis Donnerstag vorzulegen sei.

Er macht Schule und Schulbehörde darauf aufmerksam, dass sie «sich einer zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen Körperverletzung aussetzen, wenn sie die Maskenpflicht an der Schule durchsetzen, ohne gegen die beschriebenen Risiken angemessene Vorsorge getroffen zu haben». Dabei verweist der Mann unter anderem auf das Bundesgesetz über die Unfallversicherung sowie auf die Bundesverordnung über die Unfallverhütung. Darin ist festgehalten, wie Arbeitgeber den Schutz von Arbeitnehmern sicherstellen müssen.

Dem Argument, Schüler seien keine Arbeitnehmer, widerspricht der Vater bereits präventiv: «Richtig ist vielmehr, dass die Regeln, die für erwachsene Beschäftigte konzipiert wurden, erst recht für unsere noch viel schutzbedürftigeren Kinder gelten müssen.»

Sorgen wegen möglicher CO2-Vergiftung

Sorgen macht sich der Mann offenbar vor allem, dass seine Tochter durch das Tragen einer Maske eine CO 2 -Vergiftung erleiden könnte. Die Durchsetzung der Maskenpflicht ohne die gesetzlich vorgesehene Risikovorsorge sei absolut vergleichbar mit einem Szenario, in dem in die Klassenzimmer so lange CO 2 eingeleitet würde, bis die Kinder eine entsprechende Vergiftung erleiden. «Ich mache mir als Vater ganz erhebliche Sorgen um die Gesundheit meiner Tochter», schreibt er weiter. «Die Tatsache, dass gerade ein Coronavirus im Umlauf ist, bedeutet nicht, dass mein Kind weniger Sauerstoff benötigt als sonst.»

«Und das Leben meines Kindes ist keinen Deut weniger wert als das Leben derjenigen, die sich vielleicht irgendwann einmal bei ihm anstecken könnten.»

Musterbrief stammt aus Deutschland

Für die Sekundarschule Ermatingen ist die Angelegenheit nicht einfach. Schulpräsident Beat Kneubühler sagt: «Wir haben den Vater am Montagmorgen an den Kanton verwiesen.» Im Brief werde Bundes- und Kantonsrecht zitiert, ausserdem bestehe keine rechtliche Grundlage, dass die Schule selber aktiv werden könne.

Kneubühler äussert auch den Verdacht, dass das Schreiben ursprünglich aus Deutschland stammt. Tatsächlich findet sich eine Musterform des Briefs, den Eltern Schulen schicken sollen, auf einer deutschen Website. Der Schulpräsident sagt:

«In der Schweiz ist der Arbeitnehmerschutz nicht auf Schüler anwendbar.»

Und weiter: «Wir sind verpflichtet, die Maskenpflicht bei uns durchzusetzen.» Kneubühler hat Verständnis dafür, dass diese polarisiert, jedoch nicht für die Vorgehensweise des Vaters. Die Schule steht in engem Austausch mit dem Rechtsdienst des kantonalen Erziehungsdepartements.