In Steckborn hat der Martinimarkt stattgefunden

Markt «Das Taschengeld auf den Kopf hauen»: Martinimarkt in Steckborn hat stattgefunden In Steckborn konnte der beliebte Martinimarkt am Sonntag und Montag, dem 7. und 8. November, wieder stattfinden. Die Besucherinnen und Besucher genossen das sichtlich, auch wenn zeitweise ein grösseres Gedränge auf der Festmeile an der Seestrasse zu sehen war.

Judith Meyer 08.11.2021, 16.35 Uhr

Im Laufe des Tages füllte sich die Festmeile an der Seestrasse in Steckborn mit vielen Besuchern. Bild: Judith Meyer

Man ist sich das Feiern und Festen in grösserer Gemeinschaft schon fast nicht mehr gewohnt. Es fühlt sich wie Jahre an, dass der letzte Martinimarkt in Steckborn stattfinden konnte. Zwar präsentierten sich an der Seestrasse merklich weniger Stände als in den Jahren zuvor, dennoch waren bereits am Sonntagmittag viele Besucher vor Ort. Klänge aus der Drehorgel begleiteten die Besucher beim entspannten Bummeln.