Mann springt in Tägerwilen aus brennender Wohnung In Tägerwilen ist es am Sonntagabend an der Bahnhofstrasse zu einem Brand gekommen. Dabei wurde der Bewohner der brennenden Wohnung leicht verletzt, weil er sich übers Fenster ins Freie rettete. 16.12.2019, 12.03 Uhr

Feuer lodern im Innern der Wohnung. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

(kapo/sko) In Tägerwilen ist es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse aus bisher noch ungeklärten Gründen zu einem Brand gekommen. Um 19.20 Uhr meldeten aufmerksame Passantinnen der Notrufzentrale den Brand und alarmierten umgehend die Hausbewohner.