Mandala im Gartenuniversum: Frauenfelds urbane Gärtner haben jetzt einen Pavillon aus Fichtenholz als Regen- und Sonnenschutz

Der Verein Offenes Gärtnern in Frauenfeld (Ogif) hat nebst dem Gemeinschaftsgarten noch zwei weitere Standbeine: das Saatgutzucht-Projekt Sagezu (Samengemeinschaftszucht) im Klösterligarten und das urbane Gärtnern mit Hochbeeten an verschiedenen Standorten in der Stadt. Bei zweiterem konnte diesen Sommer zu den bestehenden Standorten (Burstelpark, Schlossmühlestrasse, Murgplatz, Kappelerspielplatz und Lindenpark) am Lindenplatz ein sechster Standort in Betrieb genommen werden. Für den Unterhalt sind die Betreiber des Be-you-Cafés zuständig. Aus der Frauenfelder Bevölkerung sind zudem Vorschläge für Standorte im Oberkirch und in Huben eingegangen.

Das Saatgut-Projekt im Rahmen einer Studie des Bundesamts für Landwirtschaft ist im Frühling 2018 gestartet. Dieses Jahr konnte erstmals mit eigenen Andenbeeren-Samen gearbeitet werden. Für nächste Saison gibt’s das erste eigene Knackerbsen-Saatgut. Zudem wird eine Snackgurken-Sorte kultiviert. (ma)

www.facebook.com/ogifogif und www.offenesgaertnerninfrauenfeld.com