Weil manche Traktanden nicht warten können: Rickenbach führt Urnenabstimmung anstelle der Gemeindeversammlung durch Rickenbach sagt seine Gemeindeversammlung ab und bringt die Geschäfte am 17. Mai an die Urne. Olaf Kühne 18.03.2020, 16.50 Uhr

Der alte Holzsteg über den Rickenbacher Alpbach soll verschwinden, der Fussweg ins Dorfzentrum künftig weniger steil sein. Bild: Roman Scherrer

Die Ansage von Regierungsrat Walter Schönholzer ist klar. «Bereits für die Monate März und April angesetzte Gemeindeversammlungen sind abzusagen», steht in dem Schreiben, welches der Vorsteher des kantonalen Departementes für Inneres und Volkswirtschaft am Dienstag an alle Bürgergemeinden und politischen Gemeinden verschickt hat.

Gemeint sind natürlich das Corona-Virus und die «ausserordentliche Lage», welche der Bundesrat diesbezüglich am Montag ausgerufen hat. Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen hat die Landesregierung folglich verboten – vorerst bis am 19. April. Dass dieses Verbot auch für Gemeindeversammlungen gilt, ist klar. Weniger klar hingegen ist der sprichwörtliche Rattenschwanz, der an dieser Massnahme hängt.

Nadja Stricker

Rickenbacher Gemeindeschreiberin (Bild: Olaf Kühne)

Die Gemeinde Rickenbach hatte vergangene Woche, wie gewohnt, mit dem Versand der Botschaft zu ihrer Gemeindeversammlung vom 24. März eingeladen. Weiter ist Rickenbach noch eine der wenigen Gemeinden, welche sich von ihren Stimmbürgern jeweils im Frühling gleichzeitig den Rechnungsabschluss des Vorjahres und das Budget für das bereits laufende Jahr absegnen lassen. Streng rechtlich gesehen müsste Letzteres übrigens jeweils bis Ende März geschehen sein. «Somit müssten wir mit einem Notbudget arbeiten», sagt denn auch Rickenbachs Gemeindeschreiberin Nadja Stricker, «und dürften nur noch die sogenannt gebundene Ausgabe tätigen.»

Verschiebung oder Urnengang vorgeschlagen

Für absagende Gemeinden schlägt Regierungsrat Schönholzer in seinem Schreiben gleich mehrere Alternativen vor, so die Verschiebung der Versammlung auf den Juni, wobei eine dann zumalige Durchführung auch noch ungewisse sei – oder gleich auf nach den Sommerferien. Was für Rickenbach aber viel zu spät ist. Der Gemeinderat hat sich deshalb für Schönholzers dritten Vorschlag entschieden: Er bringt die Traktanden der Gemeindeversammlung am 17.Mai an die Urne, auch wenn der Bundesrat den eidgenössischen Urnengang vom selben Sonntag am Mittwoch abgesagt hat.

Geht es doch in Rickenbach nicht nur um ein demokratisch einwandfrei bewilligtes Budget. «Wir haben in diesem Jahr zahlreiche Traktanden», sagt Nadja Stricker. «Nebst dem Budget sind insbesondere zwei dringlich: die Weiterführung der Jugendarbeit und der neue Fussweg von der Mühle zum Dorfzentrum.»

Jugendtreff und neuer Fussweg

In der Jugendarbeit gehe es darum, dass das dreijährige Pilotprojekt eines gemeinsamen Jugendtreffs mit der Nachbargemeinde Wilen Ende Jahr ausläuft und ab kommendem Jahr als definitives Angebot weitergeführt werden soll. Beide Gemeinden bezahlen je 55000 Franken jährlich, der Betrag soll künftig fix im Budget auftauchen. Der neue Fussweg wiederum soll das Gebiet «Mühle», wo derzeit ein 15-stöckiges Wohnhaus entsteht, besser mit dem Dorfzentrum verbinden. Der bereits bestehende Fussweg ist zu steil und unbefestigt. Der Gemeinderat beantragt hierfür einen Bruttokredit von 330000 Franken, rechnet aber damit, 40 bis 70 Prozent von Bund und Kantons erstattet zu erhalten, weil das Projekt Teil des Agglomerationsprogrammes ist.

Weitere Traktanden, die nun an die Urne kommen, sind das revidierte Reglement für den Mehrzwecksaal sowie die Revision der Gemeindeordnung. Und natürlich der Rechnungsabschluss 2019, welcher weit positiver ausfiel, als einst budgetiert. Aus einem prognostizierten Verlust von 267000 Franken wurde ein Überschuss von 210000 Franken. Diese Besserstellung verdankt Rickenbach insbesondere seiner tiefen Steuerkraft im Jahre 2018, welche der Gemeinde nun unerwartete 293000 Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich in die Kasse spülte.