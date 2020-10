«Man muss ein Alphatier sein»: Weshalb der Bachelor und seine Thurgauer Verehrerinnen ein traditionelles Beziehungsbild pflegen Der Mann als starker Beschützer und die Frau, die ihn bewundert. So soll eine Beziehung aussehen – zumindest, wenn es nach der TV-Kuppelshow «Der Bachelor» geht. Die heterosexuelle und patriarchalische Auffassung einer Beziehung ist für die Thurgauer Kandidatinnen offenbar kein Problem. Stefan Marolf 26.10.2020, 18.30 Uhr

Beim gemeinsamen Picknick tauschen sich der Bachelor Alan Wey und seine beiden Auserwählten Fabienne und Francesca über die perfekte Beziehung aus. Bild: Screenshot 3+

Entweder man liebt den «Bachelor», oder man hasst ihn. Darin sind sich die drei Thurgauer Kandidatinnen Shanell Versfeld, Veronika und Fabienne, die beide ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen wollen, einig. Ein Grund dafür: das Frauenbild, das der Fernsehsender 3+ mit der Kuppelsendung vermittelt.

In der ersten Folge der neuen «Bachelor»-Staffel sitzt Alan Wey, der Bachelor, bei seinem ersten Date mit gleich zwei Damen im Helikopter – Fabienne aus Kreuzlingen klammert sich an seinen rechten Arm, ihre Mitstreiterin Francesca an den linken.

Mit dem scheinbar unbeeindruckten Bachelor in ihrer Mitte kreischen die beiden Frauen um die Wette. «Zuerst dachte ich: Oh mein Gott, jetzt stürzen wir ab», sagt Fabienne nach dem Flug, und: «Als er mich festgehalten hat, habe ich mich sehr beschützt gefühlt.»

Alan Wey, der neue Bachelor Bild: Screenshot 3+

Das so geschaffene Bild davon, wie Mann und Frau zu sein haben, wird beim anschliessenden Picknick zementiert. Wey sagt:

«Man muss ein Alphatier sein, das beschützen und führen kann.»

«Bachelor»-Kandidatin Fabienne Bild: Screenshot 3+

Fabienne und Francesca lächeln und Francesca sagt: «Der klassische Gentleman. Schön.» Fabienne schliesst sich ihr an:

«Ein Mann sollte die Beschützerrolle übernehmen können.»

Die Kandidatinnen sind einverstanden

Auch den anderen beiden Thurgauerinnen, die beim «Bachelor» mitmachen, passt Weys Einstellung. Shanell Versfeld sagt:

«Ich finde es schön, wenn ein Mann seinen Beschützerinstinkt ausstrahlt. Das gibt mir ein Sicherheitsgefühl, das ich in einer Beziehung brauche.»

Die 20-jährige Aadorferin ist damit nicht allein. «Es hat unter den Kandidatinnen taffe Frauen, die Kinder haben und auch ohne einen Mann im Leben stehen. Trotzdem war keine Alan Weys Einstellung abgeneigt.» Veronika aus Kreuzlingen stimmt zu:

«Alan ist, wie er ist und ich bin seiner Meinung. Das hat nichts damit zu tun, ob unsere Einstellung zeitgemäss ist.»

«Bachelor»-Kandidatin Veronika Bild: Screenshot 3+

Wie Veronikas Geschichte zeigt, ist sie durchaus in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Mit 19, allein und fast ohne Deutschkenntnisse, ist sie wegen der Liebe aus der Slowakei in die Schweiz gekommen. Mittlerweile lebt sie acht Jahre hier und spricht Dialekt und Hochdeutsch. Trotzdem sagt sie:

«Jede Frau wünscht sich Sicherheit. Diese Sicherheit bietet ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht.»

«Daran ist nichts auszusetzen»

Die drei Thurgauerinnen glauben nicht, dass ihr Bild vom starken Mann, seiner Frau und der gemeinsamen Beziehung veraltet oder gar problematisch ist. Fabienne sagt:

«Dass die Frau gerne einen starken Mann an ihrer Seite hat, heisst nicht, dass sie von ihm abhängig ist.»

Sie kenne keine einzige Frau, die nicht froh um einen starken Mann sei. Shanell Versfeld fasst zusammen:

«Bachelor»-Kandidatin Shanell Bild: Screenshot 3+

«Heute sind alle Formen der Beziehung möglich. Wenn es für beide Seiten passt, ist daran nichts auszusetzen.»

Unerfahrene Frauen im Medienrummel

Dass die drei Thurgauer «Bachelor»-Kandidatinnen sich so einig sind, was das Frauenbild angeht, erstaunt. Die gestellten Interviewfragen beantworten die drei fast so, als wären sie darauf vorbereitet worden.

Eine Anfrage beim Sender 3+, der den «Bachelor» produziert, bestätigt die Vermutung zumindest teilweise. 3+ schreibt:

«Aufgrund der überschaubaren bisherigen Medienerfahrung wird der ‹Bachelor›-Cast mit einem kompetenten Medientraining vor Ausstrahlung der Staffel auf die grosse mediale Aufmerksamkeit vorbereitet.»

Die drei Thurgauerinnen zeigen sich trotzdem überrascht. Fabienne sagt:

«Nach der ersten Folge sind meine Nachrichten explodiert.»

Sie habe sich zwar mental darauf vorbereitet, einige Anfragen zu erhalten, aber: «Auf einmal waren es 200.»

3+ ist sich dieses Problems bewusst. «Die wenigsten können wirklich abschätzen, welchen Einfluss dieses mediale Interesse auf ihren Alltag hat. Darauf werden der Bachelor sowie die Kandidatinnen aber professionell vorbereitet.»

Die Arbeit des Senders scheint sich auszuzahlen. Ein Blick auf die Instagram-Accounts der Kandidatinnen zeigt, wie professionell sie mit «ihrer» Sendung umgehen. Auf sämtlichen Profilen ist der «Bachelor» das zentrale Thema.

Die Kandidatinnen veröffentlichen fleissig Inhalte zur Sendung und machen Werbung in eigener Sache. 3+ schreibt: «Der Cast freut sich jeweils extrem, in der Sendung mit dabei zu sein. Darum nutzen sowohl der Bachelor als auch die Kandidatinnen ihre Social-Media-Kanäle sehr fleissig.»

Ganz freiwillig passiert das Ganze dann aber doch nicht. 3+ schreibt:

«Die Medienarbeit wird in den Grundzügen im Vertrag des Cast mit dem Sender geregelt.»

Was das genau bedeutet, lässt der Sender offen. Inwiefern die Kandidatinnen eine Wahl haben, bleibt damit unklar. Dass die Medienarbeit für den «Bachelor» von einer externen Agentur in Zürich übernommen wird, bringt auch nicht mehr Licht ins Dunkle.

Hinweis: 3+ gehört ebenso wie Tagblatt Online zum Medienunternehmen CH Media.