«Man merkt, dass Gesundheit und Freiheit nicht selbstverständlich sind»: Wie Thurgauer Promis das Beste aus der Corona-Krise machen Das Corona-Virus ist da. Daran können wir nichts ändern und auch der verordnete Lockdown betrifft uns alle, wenn auch in ­unterschiedlicher Härte. Jetzt gilt es, nicht in Depression zu verfallen. Acht bekannte Thurgauer sagen, wie sie die Krise auf ihre ­persönliche Art meistern und dabei versuchen, das Gute im Schlechten zu sehen.

Ida Sandl 18.03.2020, 10.37 Uhr

Da stand Thomas Götz noch auf der Bühne. «Ergötzliches » am 20. Februar im Theaterhaus Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Thomas Götz, Kabarettist

Theaterhaus Weinfelden geschlossen, Auftritte abgesagt. «Ich bin zurzeit arbeitslos», sagt Thomas Götz. Das Gute am Schlechten: Er muss neue Kanäle erschliessen: «Ergötzliches» etwa über Streaming oder TV. Der Oster-Stau sei zum Glück wohl auch abgesagt. Sein Tipp: Kampfjet-Milliarden für jene, die besonders unter der Corona-Krise leiden. Denn neue Jets würden jetzt auch nicht helfen.

Die Thurgauer SVP-Politikerin und Nationalrätin Diana Gutjahr.

Bild: Benjamin Manser

Diana Gutjahr, Unternehmerin und Nationalrätin

Ihr Kalender für die nächsten Wochen hat sich ziemlich geleert. Das heisst: mehr Zeit, um Pendenzen aufzuarbeiten und Massnahmen für die Firma aufzugleisen. «Man merkt wieder, dass Gesundheit und Freiheit nicht selbstverständlich sind», sagt Diana Gutjahr. Ihr Appell: «Solidarität statt Hamsterkäufe.» Und: Wenn immer möglich alleine raus in die Natur, Sonne tanken und Sport treiben.

Der Thurgauer Modepapst Jeroen van Rooijen.

Bild: Mareycke Frehner

Jeroen van Rooijen, Modepapst und Unternehmer

Fünf Wochen muss Jeroen van Rooijen sein Mode- und Accessoires-Geschäft in Zürich schliessen. Der Verlust lasse sich nicht kompensieren, sagt der Thurgauer. «Dieser Beschluss ist sehr existenziell für kleine Betriebe.» Er hofft auf staatliche Hilfe. Nun bleibt mehr Zeit für den Umzug innerhalb des Viadukts. Sehr schön ist, dass sich gute Freunde melden und fragen, wie sie helfen können.

Die Schrifstellerin Zsuzsanna Gahse in ihrem Haus in Müllheim. Bild: Reto Martin

Zsuzsanna Gahse, Schriftstellerin

Es tut ihr leid um die abgesagten Lesungen. Zsuzsanna Gahse mag Lesungen sehr. Sie sieht und spürt die Entschleunigung, wenn sie am Schreibtisch sitzend aus dem Fenster schaut. Das Schulhaus in Müllheim ist leer, die Strasse viel ruhiger. Ihr Tipp: Beim Zahlen an der Kasse PIN mit Handschuhen eingeben. Und für die Psyche: Freunde anrufen, von denen man länger nichts gehört hat.

Urs Leuzinger arbeitet jetzt von zu Hause aus. Bild: PD

Urs Leuzinger, Leiter Archäologiemuseum

Urs Leuzinger hat sein Home-Office im Schlafzimmer eingerichtet, weil es da am ruhigsten ist. Neben der normalen Arbeit hat er Zeit, die 5000 Jahre alten Feuersteingeräte vom Sonnenberg bei Stettfurt zu zeichnen. Der Kühlschrank ist in der Nähe. Er übt sich in Optimismus: «Ausnahmezustand akzeptieren, keine Börsenkurse anschauen und am Wochenende einen guten Wein auswählen.»

Lara Stoll, Filmemacherin und Slam-Poetin. Bild: Andrea Stalder

Lara Stoll, Slam-Poetin und Filmemacherin

Sie hat intensive Dreharbeiten hinter sich, eine Ruhepause war eingeplant: Lara Stoll trifft es daher nicht so sehr, dass die Auftritte ausfallen. «Ein Spürli mehr Zeit als geplant ist auch nicht schlecht.» Ihr Atelier ist ihr Zuhause und da gibt es immer was zu tun. «Die Gigs fallen einfach weg und die mentale Erholung in der Bar und im dunklen Club.» Ihr Tipp: «Nicht gleich durchdrehen.»

Nationalrat Kurt Egger geniesst die Entschleunigung. Bild: Donato Caspari

Kurt Egger, Unternehmer und Nationalrat

Kein Gehetze von einer Sitzung zur nächsten, keine Reisewege; so hat Kurt Egger die ersten beiden Tage der verschärften Massnahmen gegen die Corona-Krise erlebt. Er arbeitet vor allem zu Hause, seine Firma sei technisch gut ausgerüstet. Egger rät, das Positive an der Situation zu sehen. «Das entschleunigte Leben geniessen», etwa mit einem guten Buch und einem Glas Weisswein auf dem Balkon.

Die Schlagersängerin und Querflötistin Sabrina Sauder in ihrer Wohnung in Sirnach. Bild: Reto Martin

Sabrina Sauder, Sängerin und Pop-Flötistin

Es kommt ihr alles noch surreal vor. Weil auch die Auslandsferien geplatzt sind, werden die nächsten Wochen ruhiger werden für Sabrina Sauder. Zeit für neue Projekte und um ausgedehnt Musik zu machen. «Vielleicht führt uns dieser Lockdown auch weg vom Egoismus hin zum Altruismus», sagt sie. «Das wird uns als Gesellschaft guttun und das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern.»