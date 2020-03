«Man kann im Vorfeld alles perfekt gemacht haben und hat gegen das Virus doch keine Chance»: Thurgauer Obst- und Gemüsebauern fürchten um Erntehelfer Beschäftigte aus dem Gastgewerbe könnten bei der Ernte helfen. Wenn die Restaurants wieder aufgehen sollten, haben die Obstbauern keine Helfer mehr. Christof Lampart 31.03.2020, 05.00 Uhr

Die Coronakrise erschwert die Einsatzplanung: Philipp Engel in seinem Treibhaus in Herdern. Andrea Stalder

Erntehelfern aus den ehemaligen Ostblockstaaten wird derzeit die Durchreise durch die schweizerischen Anrainerstaaten verweigert. Polen können also nicht durch Deutschland, Rumänen nicht durch Österreich in den Thurgau einreisen – auch wenn die Arbeitsbewilligungen vorliegen. Und da es aktuell fast keine Flüge mehr vom Ausland in die Schweiz gibt, fällt diese Anreisemöglichkeit ebenfalls weg.