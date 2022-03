Grossprojekt Vor der Abstimmung im Grossen Rat: Thurgauer Wil-West-Kritiker werfen nochmals Fragen auf Sie bemängeln, dass noch keine öffentliche Diskussion über das grosse Entwicklungsprojekt Wil West geführt worden ist. Deshalb starten die beiden Thurgauer Kantonsräte Josef Gemperle und Toni Kappeler einen weiteren Versuch, um auf Schwachstellen des 33 Hektaren grossen Projekts hinzuweisen. Silvan Meile 18.03.2022, 11.45 Uhr

An der Autobahn im Westen Wil soll ein Entwicklungsgebiet entstehen. Bild: Arthur Gamsa

Politiker schweigen nicht gerne. Schliesslich haben die Wähler ihnen ihre Stimme gegeben. Es war deshalb für die beiden Kantonsräte Josef Gemperle (Mitte, Fischingen) und Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen) besonders schmerzhaft, als der Grosse Rat im Februar 2020 den beiden einen Maulkorb verpasste.

Das Parlament lehnte es damals ab, über die Interpellation «Wil West: ein Leuchtturmprojekt ohne öffentliche Diskussion?» zu debattieren. Die beiden Kritiker des 33 Hektaren grossen und zwischen 150 und 180 Millionen Franken teuren Reisbrettprojekts am Wiler Stadtrand wollten eigentlich bemängeln, dass kein Dialog darüber stattfinde. Doch sie erhielten keine Gelegenheit dazu. Äusserst knapp sprach sich der Rat gegen eine Diskussion aus.

Auch in der Kommission keine Diskussion?

Offenbar hielt es auch die vorbereitende Kommission des Grossen Rates zum Netzbeschluss, mit welchem das Kantonsparlament grünes Licht für die nötigen Strassenprojekte rund um Wil West geben muss, eine Diskussion für unnötig. Das schreiben Gemperle und Kappeler in einem erneuten Vorstoss zum Thema, den sie am Mittwoch einreichten: «Auch in der Kommission zur Vorberatung der Netzbeschlüsse betreffend der ‹Dreibrunnenallee› und ‹Fuss- und Radwege Wil West› musste es auffällig schnell gehen.»

Josef Gemperle, Mitte-Kantonsrat. Bild: Andrea Stalder

Auf die Detailberatung sei verzichtet und die Schlussabstimmung bereits in der ersten Sitzung durchgeführt worden. Im Kommissionsbericht heisst es: «Die Kommission hat aufgrund eines Ordnungsantrages und aufgrund der Tatsache, dass der Grosse Rat lediglich den Netzbeschluss für die neue Kantonsstrasse beschliesst, auf die Detailberatung der Botschaft verzichtet.»

Damit sei erneut eine vertiefte Diskussion seitens des Parlaments umgangen worden, obwohl dies auch im Sinne der Regierung wäre, schreiben Gemperle und Kappeler. Denn die Netzbeschlüsse sind ein wichtiges Bekenntnis zum Projekt Wil West. Der Kommissionsbericht zeigt aber auch auf, wie klar dort die Meinungen sind. «Dem vorliegenden Beschluss hat die Kommission in der Schlussabstimmung mit 13:0 Stimmen zugestimmt.» Der Grosse Rat wird noch darüber befinden.

Eines der grössten Projekte in der Geschichte des Kantons

Die zuständige Regierungsrätin Carmen Haag bedauerte es an der damaligen Grossratssitzung 2020 aber tatsächlich, dass der Rat eine Diskussion der Interpellation von Kappeler und Gemperle ablehnte. «Das sendet eher ein komisches Signal aus», sagte sie.

Immerhin handelt es sich um eines der grössten Projekte in der Geschichte des Kantons Thurgau bezüglich Kosten als auch der Auswirkungen auf Landschaft, Umwelt und Verkehrsströme, wie die beiden Kritiker einmal mehr festhalten.

In ihrer aktuellen Anfrage stellen die beiden Hinterthurgauer Kantonsräte der Regierung nicht weniger als 14 Fragen zur Standortentwicklung Wil West. Ihre Absicht ist offenbar, vor der Abstimmung über den Netzbeschluss im Grossen Rat nochmals auf kritische Punkte hinzuweisen. Könne das Projekt redimensioniert werden, wenn sich abzeichne, dass sich keine Käufer für die Areale finden liessen? Oder:

Toni Kappeler, GP-Kantonsrat. Bild: Donato Caspari

«Wie wird sichergestellt, dass nicht grosse Investitionen in Infrastrukturen getätigt werden, bevor Käufer für die Areale vorhanden sind?»

Sie wollen ausserdem wissen, wie die hohen Standards bezüglich der angestrebten Neuansiedlung hochwertiger Arbeitsplätze eingehalten werden sollen. Deshalb wollen sie in Erfahrung bringen, auf welcher Grundlagen Ansiedlungsentscheide gefällt werden und ob diese öffentlich seien. Auch bei den Themen Ökologie, Energie, Landverschleiss oder Mehrverkehr werfen die beiden Kantonsräte mit grünem Anstrich unbequeme Fragen auf. Ihnen scheint offenbar auch nicht klar zu sein, weshalb man ein Gebiet entwickelt, das durch eine Autobahn getrennt wird.

«Wurde konkret einmal eine teilweise Überdeckung der Autobahn oder anderer Strassenteile überhaupt vertieft geprüft?»

Der Anstoss für das Projekt Wil West gab der seit mehr als 20 Jahren gewünschte zweite Autobahnanschluss in Wil. Ein solcher soll die Verkehrssituation verbessern. Damit der Bund zu einem neuen Autobahnanschluss auch einlenkt, ist aus dem Projekt Wil West mittlerweile ein riesiges Bauvorhaben geworden. Etappenweise soll in den nächsten 25 Jahren auf der grünen Wiese ein Wirtschaftsstandort mit mehr als 3000 neuen Arbeitsplätzen entstehen. Welche Firmen sich dort niederlassen, ist noch ungewiss.