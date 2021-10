Bildung «An der räumlichen Kapazitätsgrenze»: Gemeinde Mammern startet Projekt zur Schulraumerweiterung, um steigenden Schülerzahlen abfedern zu können Die Schulkommission Mammern hat an einem Infoabend die «Machbarkeitsstudie Schulraumentwicklung» präsentiert. Judith Meyer 01.10.2021, 13.30 Uhr

Architekt Donatus Lauener und Schulpräsidentin Monika Ribi-Bichsel informieren über die geplante Schulraumerweiterung. Bild: Judith Meyer

Die Schule entwickelt sich, nicht nur pädagogisch gesehen, auch im Hinblick auf steigende Schülerzahlen. Die Gemeinde Mammern ist davon betroffen. Nun wird das Primarschulhaus in Mammern zu eng und eine Erweiterung des Schulraumes muss angedacht werden. Doch wie und wohin bauen? Der bestehende Schulkomplex wurde 1988 realisiert und die jüngste bauliche Anpassung war 2012.

Um den heutigen Anforderungen eines Schulbetriebes gerecht werden zu können, braucht es mehr Raum. Am Mittwochabend informierte daher die politische Gemeinde Mammern, vertreten durch die Schulkommission mit Monika Ribi-Bichsel, Schulpräsidentin, und Architekt Donatus Lauener von Lauener + Baer GmbH, Frauenfeld, die interessierte Öffentlichkeit in der Mehrzweckhalle über die Machbarkeit einer solchen Erweiterung des Schulraumes.

Grundriss der geplanten Schulraumerweiterung. BilD: PD

Mit einer Studie wollte man aufzeigen, welches Szenario einer Erweiterung am empfehlenswertesten ist. Mammern verfügt über ein schützenswertes Ortsbild und hat keine öffentlichen Landreserven mehr. Um Bedürfnissen gerecht zu werden, gab es mehrere Workshops, in denen Vertreter der Schul- und Gemeindebehörde, aber auch eine breite Vertretung der Bevölkerung Ideen zu einem Raumprogramm zusammentrugen.

Alles anzeigen

Anforderungen erfüllen und Flexibilität bieten

Dieses Raumprogramm bietet nun die Grundlage. Die Machbarkeitsstudie prüft, ob der bestehende Gebäudekomplex sich durch Um- oder Anbau den neuen Raumbedürfnissen anpassen kann. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die längerfristig die Anforderungen eines Unterrichtes auf der Grundlage des neuen Lehrplans 21 erfüllen kann und gleichzeitig auch Flexibilität bietet, zukünftigen Veränderungen unter anderem mit reger Wohnbautätigkeit, Zuzügen und steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Ribi-Bichsel erklärte:

«Wir sind jetzt schon an der räumlichen Kapazitätsgrenze mit einem Unterricht, der sich stetig verändert. Im Moment improvisieren wir, aber es wäre besser, wenn wir ein Ziel hätten.»

Monika Ribi-Bichsel, Schulpräsidentin Mammern. Bild: PD

Aber nicht nur die Umsetzung neuer Lehr- und Lernformen fordern die Schule heraus, auch die Etablierung und Integration unterrichtsbegleitender Tätigkeiten und des familienergänzenden Angebots Mittagstisch. Ein weiteres Bedürfnis ist es, Mehrzweckräume sinnvoll nutzen zu können. Hier zeigt die Machbarkeitsstudie auch hilfreich auf, dass eine Synergienutzung mit anderen Institutionen und den Nachbarn sinnvoll wäre.

Wettbewerb als nächstes Ziel

Schon bei der Anpassung 2012 mit dem Basisstufenschulhaus war die Grundstücksgrenze zur Evangelischen Kirche ein Thema. Rolf Meier, Präsident der evangelischen Kirchgemeinde Mammern, signalisierte Interesse für eine synergetische Nutzung von Mehrzweckräumlichkeiten auf dem Schulareal. Das weitere Vorgehen wäre nun die Lancierung eines Wettbewerbs, der zu diesen Grundlagen aus der Machbarkeitsstudie kreative Lösungen hervorbringen könnte.

Die Idee eines Wettbewerbes wird per Antrag an den Gemeinderat gestellt und über den Kredit für einen solchen in der Budgetversammlung im November abgestimmt.

Der Schlussbericht der Machbarkeitsstudie ist auf der Website der Schulgemeinde Mammern veröffentlicht.