Evangelische Kirchgemeindeversammlung drehte sich um Schulneubau

Mammern Diskussion war nicht traktandiert: Für Erweiterungsbau benötigt die Schulanlage Land von der Kirche Seit 2020 läuft die Planung für den Neubau der Schulanlage Mammerns. An der Versammlung der evangelischen Kirche stimmten die Anwesenden dem Antrag zu, an einer ausserordentlichen Versammlung eine Entscheidung zum Thema zu treffen. Ebenfalls zugestimmt wurden dem Budget 2022 und der Rechnung 2021. Margrith Pfister-Kübler 28.03.2022, 11.30 Uhr

Die evangelische Kirche in Mammern. Bild: Aylin Erol

Es ging emotional zu und her: An der Versammlung der evangelischen Kirche in Mammern vom Sonntagabend, 27. März, ging es um ein Thema, das nicht einmal auf der Traktandenliste stand. Es ging um den Ausbau der Schulanlage. Um bestmögliche Voraussetzungen für einen Architekturwettbewerb zu schaffen, bräuchte es Land von der evangelischen Kirchgemeinde. Bereits 2020 wurde der Neubau in einem Workshop und im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vorbereitet.