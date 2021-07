Mammern: Warum ein Landwirt Blaubeeren produziert

Mammern «Die Nachfrage nach Heidelbeeren ist gewaltig»: Warum ein Thurgauer Landwirt auf Beeren setzt Bald ernten die Erntehelfer von Engels Früchtehof in Mammern die bei den Kunden beliebten Heidel- oder Blaubeeren. Derzeit sind sie aber noch mit Himbeeren und Brombeeren beschäftigt. Nebst Beeren baut Produzent Philipp Engel auch Äpfel, Kirschen und Birnen an. Viola Stäheli 13.07.2021, 05.00 Uhr

Beerenproduzent Philipp Engel vor den Brombeersträuchern. Bild: Adri Vöhringer

Topf an Topf stehen sie. Zwischen den grünen Blättern sind grosse, blaue Beeren zu sehen. «Bei den Heidelbeeren ist der Absatz nie ein Problem, nicht so wie bei Himbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren in der Haupterntezeit», sagt Obstbauer Philipp Engel, der einen Früchtehof in Mammern betreibt. Tatsächlich ist die Heidelbeere – oder auch Blaubeere genannt – in den letzten Jahren der eigentliche Superstar unter den Beeren geworden. «Der Vorteil der Heidelbeere ist, dass sie sehr gut haltbar und einfach zu lagern ist», sagt Engel. Zudem wird das milde und süssliche Aroma von vielen geschätzt.

«Die Heidelbeere bauen wir erst seit 2017 an. Hier handelt es sich immer noch um die erste Kultur», sagt Engel und zeigt auf die Sträucher in den Töpfen.

Dass die Heidelbeere sehr beliebt bei den Konsumenten ist, spürt auch Beerenproduzent Philipp Engel. Bild: Andri Vöhringer

Bis zu 15 Jahre werden die Pflanzen bewirtschaftet, danach ist der Ertrag zu gering, und ein Austausch mit neuen Heidelbeersträuchern wird notwendig. «Ich habe lange gezögert, weil die Beere einen sehr sauren Boden mit einem pH-Wert von fünf bis sechs benötigt. Unser Boden genügt diesen Anforderungen nicht», erklärt der Obstbauer. Nach und nach ist allerdings die Kultivierung in Töpfen aufgekommen, wo mittels Substrat und Bewässerung der pH-Wert tief gehalten werden kann und so schöne, grosse Beeren heranwachsen. Engel sagt:

«Die Nachfrage nach Heidelbeeren ist gewaltig. Keine Beere hat weltweit im Anbau dermassen zugenommen. Der Trend ist auch in der Schweiz spürbar.»

Die Haupterntezeit der Heidelbeere ist Mitte Juli und steht folglich kurz bevor. Die Sorte, die bereits auf dem Früchtehof geerntet werden kann, zählt zu den früheren. Derzeit in der Haupterntezeit befinden sich allerdings Himbeeren und Brombeeren.

Kaum mechanisierbarer Erntevorgang

Aktuell sind deshalb einige der 18 Erntehelfer, die auf dem Früchtehof mitanpacken, damit beschäftigt, Brombeere um Brombeere zu pflücken und in Schälchen zu füllen. Hier bei den Brombeeren sind sie etwas vom Regen geschützt, denn die Brombeeren wie auch die Himbeeren werden, anders als die Heidelbeeren, mittels einer Kunststofffolie vom Regen abgeschirmt (siehe Infokasten). Engel sagt:

«Gut 50 Prozent der Kosten des Beerenanbaus macht das Personal aus. Der Erntevorgang ist kaum mechanisierbar.»

Derzeit gepflückt wird die Sorte «Loch Tay», schon bald sind aber auch die «Loch Ness»-Beeren daneben erntereif. «Wie man unschwer erahnen kann, kommen beide Sorten aus Schottland», sagt Engel.

Die Erntehelfer packen die Brombeeren in Schälchen ab. Bild: Andri Vöhringer

Kein Ernteausfall dank Witterungsschutz

Die vergangenen kühlen und regnerischen Frühlings- und Sommerwochen haben auf die Beerenernte von Obstbauer Philipp Engel kaum einen Einfluss gehabt. Das ist insbesondere dem installierten Witterungsschutz zu verdanken: Über Heidelbeeren, Brombeeren und Himbeeren sind Hagelnetze gespannt, Brombeeren und Himbeeren werden zudem durch eine Kunststofffolie vom Regen abgeschirmt. «Heidelbeeren macht der viele Regen weniger aus», sagt Engel. Generell mögen sämtliche Beeren keine Temperaturen über 25 Grad, weshalb kühle Tage kein Problem sind. Lediglich die Ernte verzögert sich deshalb um wenige Wochen. Sehr gelitten unter der Witterung haben dieses Jahr die Freilanderdbeeren, die Engel allerdings nur in sehr kleinem Mass kultiviert. (vst)

Er hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Nur dank ihm haben Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren und letztlich Heidelbeeren Einzug gehalten – dafür mussten die Kühe weichen. «Ich habe den Beerenanbau in meiner Lehre kennen gelernt und dann bei der Übernahme des Hofes mit dem Anbau von Erdbeeren begonnen. Schnell kamen danach weitere Beerensorten dazu», sagt Engel. Mittlerweile verfügt der Früchtehof über 25 Hektaren Spezialkultur. Nebst Beeren werden Äpfel, Birnen und Kirschen angebaut.

Erfolgloser Versuch mit Ufo-Kürbis

Wirkliche Fehlschläge bei den ersten Schritten im Beerenanbau gab es nicht. «Vor einigen Jahren habe ich mich an Essiggurken probiert – das ist aber nichts geworden», sagt Engel. Zur gleichen Zeit startete er auch den Versuch mit Pattisson, einer Kürbissorte mit dem Spitznamen Ufo-Kürbis. «Die Idee war, die Pattisson so klein zu züchten, dass sie ebenfalls in ein Einmachglas passten. Aber ich liess das schliesslich und konzentrierte mich auf die Beeren.»

Philipp Engel baut Beeren, Äpfel, Birnen und Kirschen an. Hier begutachtet er Himbeeren. Bild: Andri Vöhringer

Engels Beeren können im eigenen Hofladen in Mammern gekauft werden, dort gib es sie auch zu Konfitüre verarbeitet. Zudem wird die Landi Hüttwilen beliefert, wodurch die Beeren vom Untersee auch bei Grosshändler erhältlich sind. «Der Beerenanbau gefällt mir deshalb, weil er anspruchsvoll ist. Ausserdem gibt es von April bis Oktober immer etwas Feines auf dem Feld zu essen», sagt der Obstbauer und lacht. Seine Lieblingsbeere ist immer noch die, mit der alles begonnen hat: die Erdbeere.