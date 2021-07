«20Minuten» bezichtigt Thurgauer irrtümlich des Blaumachens

Malheur Zu Unrecht des Schwänzens nach der Impfung bezichtigt: «20Minuten» hat das Foto eines Aadorfers in einem falschen Zusammenhang publiziert Oliver Bernet, Mitarbeiter der Aadorfer Firma Steger AG, erschien vor kurzem mit Foto in der Pendlerzeitung «20Minuten». Der zugehörige Artikel handelte von Personen, die nach der zweiten Impfung nicht zur Arbeit gingen, obwohl sie nicht an Nebenwirkungen litten. Kurt Lichtensteiger 16.07.2021, 05.20 Uhr

Seit dem 1. Juni impft die mobile Equipe des Kanton Thurgau auch in Unternehmen. Im Zuge der Kampagne liess sich Oliver Bernet bei seinem Impftermin von einem «20Minuten»-Fotografen ablichten. In diesem Zusammenhang erschien dannzumal sein Abbild in einem Artikel der Pendlerzeitung.