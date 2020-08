Porträt Märwil statt Bangkok: Ein Thurgauer Lehrer bleibt wegen Corona sitzen Wegen Corona kann Silvan Meier seine Stelle an der Schweizerschule in Bangkok noch nicht antreten. Doch seinen Mut verliert er nicht. Florian Beer 03.08.2020, 17.35 Uhr

Silvan Meier wäre bereit, aber wegen Corona muss er noch warten. Bild: Florian Beer

Silvan Meier wusste schon früh, wohin es ihn zieht: Raus in die grosse weite Welt. Dieses Jahr sollte dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Denn er bekam eine Stelle als Lehrer an der Schweizerschule in Bangkok. Doch dann kam Corona und machte ihm und seiner Familie einen Strich durch die Rechnung. Seinen Optimismus lässt er sich davon aber nicht nehmen, sondern macht aus der Situation das Beste. Meier sagt fröhlich:

«Ich sehe mich auf keinen Fall als Coronaopfer, sondern freue mich einfach auf das, was kommen wird und geniesse bis dahin die Zeit hier im schönen Thurgau.»

Vom Banklehrling zum Lehrer

Aufgewachsen ist Silvan Meier als jüngster von fünf Brüdern in Wilen. «Wir lebten in einfachen Verhältnissen und verbrachten unsere Ferien immer in der Schweiz.» Das sei zwar schön gewesen, doch in ihm gärte ein immer grösser werdendes Fernweh. Nach dem KV bei der Bank arbeitete er dort drei Jahre lang, doch der Bürojob war ihm zu eng. Also begab er sich auf eine Reise um die Welt. Er sagt:

«Ich startete als zurückhaltender Jüngling aus dem Thurgau und kam als weltoffener Mann zurück.»

Auch beruflich schlug er eine neue Bahn ein und erfüllte sich seinen Traum, Lehrer zu werden.

Nach abgeschlossenem Studium und Weiterbildung in Kreuzlingen arbeitete er mehrere Jahre lang als Sekundarlehrer im Thurgau. An der Sportsek in Bürglen unterrichtete er unter anderem den heutigen Verteidiger des FC St.Gallen Leonidas Stergiou. Sei Ziel war aber immer, eines Tages an einer Schweizerschule im Ausland zu arbeiten.

«Meine Frau und ich beschlossen allerdings, erst einmal in unserem Berufen Fuss zu fassen und hier in Ruhe eine Familie zu gründen.» Silvan Meier und seine Frau Veronica haben mittlerweile zwei Söhne im Alter von zwei und vier Jahren – nun sind nun bereit für den nächsten Schritt.

«Thailand ist für uns eine Herzensangelegenheit»

Vergangenes Jahr bewarb sich Silvan Meier an der Schweizerschule in Bangkok und erhielt diesen Januar die Zusage – an seinem Geburtstag. «Das war das schönste Geburtstagsgeschenk, denn Thailand war für meine Frau und mich schon immer das Ziel.» Die Sicherheit im Land, das angenehme Klima und die Mentalität der Menschen gefällt ihnen. Thailand sei eine Herzensangelegenheit, haben sie doch das Land auf gemeinsamen Reisen schon oft besucht. Meier sagt:

«Wir geben unser Geld für zwei Dinge aus: Für Steuern und für Reisen.»

Die besten Inspirationen erhalte man immer im Ausland, erklärt er seine Lust aufs Reisen.

Als die Zusage aus der thailändischen Hauptstadt kam, verkaufte er das Auto und räumte die Wohnung in Tägerwilen. Alles war bereit für das neue Leben in Fernost. Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen und die Familie wartet noch immer darauf, dass sich die Lage entspannt und Thailand seine Grenzen wieder öffnet.

Es gäbe Prioritätenlisten für die Einreise von Ausländern. «Dass Thailand seine Grenzen noch geschlossen hat, ist eine Chance für das Land, sich zu erholen.» Der Massentourismus habe das südostasiatische Land kaputt gemacht.

Die Schönheit des Thurgaus wiederentdeckt

Die Zeit vor der Abreise verbringt die Familie Meier bei Freunden in Märwil. Die Ungewissheit, wie, wann und ob es endlich weitergeht, sei für alle äussert mühsam, doch Silvan Meier denkt positiv. «Wir haben sehr herzliche menschliche Begegnungen und viel Hilfsbereitschaft aus unserem Umfeld erfahren.»

Im Vergleich zu Menschen, die wegen Corona krank wurden oder in finanzielle Nöte geraten sind, ginge es ihnen gut und man wolle sich nicht beklagen. «Meine Frau und ich sind sehr positive Menschen und haben mit unseren Kindern die Schönheit des Thurgaus wiederentdeckt.»

Silvan Meier geniesst die Zeit im Thurgau.

Stand jetzt sitzt Meier mit seiner Familie innerhalb der nächsten vier Wochen in einem Flugzeug nach Bangkok. Doch bevor die Familie Fuss auf thailändischen Boden setzt, müssen sie sich erst einmal in eine zweiwöchige staatliche Quarantäne begeben. Meier sagt:

«Das macht mir zwar keine Angst, aber doch Sorgen.»

Die beiden Kinder wüssten zwar, dass eine grosse Veränderung bevorstehe, doch richtig einordnen können sie es noch nicht. «Mein vierjähriger Sohn freut sich allerdings schon sehr auf die Elefanten», sagt Meier und schmunzelt.

Silvan Meier findet sogar noch einen weiteren Grund positiv zu bleiben: «So konnte ich die grandiose Saison des FC St.Gallen bis zum Schluss mitverfolgen.»