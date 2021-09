Kultur Die Frauenfelder Kulturtage machen Lust auf mehr Mit den Kulturtagen hat sich die Stadt Frauenfeld in eine grosse Bühne mit den verschiedensten Facetten verwandelt. Es gab viel zu sehen, hören und erleben. Christine Luley Jetzt kommentieren 27.09.2021, 04.10 Uhr

Katharina Portmann zeigt einer Kursteilnehmerin, wie sie Äste an den rechteckigen Holzrahmen anbringen kann. Bild: Benjamin Manser

Endlich wieder mal ins Theater, an ein Konzert, eine Ausstellung. Fast haben wir es verlernt. Die Kulturtage wirkten bei vielen als «Anschub» und zeigten, sich auf Kunst einzulassen ist spannend.

Der Theaterverein Frauenfeld hat zusammen mit der Theaterwerkstatt Gleis 5 mit der Komödie «Zürich Hauptbahnhof» zu einer vergnüglichen Reise eingeladen. Zwar haben die SBB den D 389 nach Süditalien vor mehr als zehn Jahren ausrangiert. «Achtung, der Nachtzug nach Reggio die Calabria auf Gleis 5 erhält eine Abgangsverspätung von 30 Minuten», lautete die nostalgische Durchsage im Casino.

Federico Dimitri, Fabrizio Pestilli, und Giuseppe Spina nehmen das Publikum mit in den Nachtzug. Bild: Christine Luley

Im Abteil sitzen Franz, ein penibler Schweizer (Federico Dimitri), Lello, ein fröhlicher Italiano (Fabrizio Pestilli) und Antonio, der angepasste Secondo (Giuseppe Spina). Die drei Schauspieler verkörpern ihre Figuren mit viel Wortwitz, unnachahmlicher Körpersprache und Mimik. Die überzeichneten Klischees und die sprachlichen Missverständnisse sorgten für vergnügliche Unterhaltung.

Orgelkonzert für Jung und Alt

Viele Angebote der Museen, Galerien, Bibliotheken und Vereine richteten sich auch an Familien und Kinder. Am Samstagmorgen kam Noah mit seiner Arche in die Evangelische Stadtkirche. Der Organist Christoph Lowis untermalte mit Orgelklängen das Geschehen im Kirchenschiff. Ein Kinder-Projektchor unter der Leitung von Renata Jeker machte mit szenischen Auftritten die Erzählung für Jung und Alt erlebbar. Fasziniert vom enormen Klangreichtum wagten sich einige Kinder nach der Aufführung auf die Empore und liessen sich von Christoph Lowis zeigen, wie laute und leise Töne entstehen. Die beiden Frauenfelder Kunstschaffenden Rina Jost und Carole Isler agierten mit Live-Porträts als eine Art «Tür-Öffnerinnen» für den Kunstverein. Am Bankenplatz 5 wird die Ausstellung «Aus privater Thurgauer Sammlung» von Herbert Hunziker gezeigt.

Kunstworkshops und Skulpturenbau

Katharina PortmannBildschule Bild: Benjamin Manser

Lisa Schwarz Parolari

Bildschule Bild: Benjamin Manser

Umflutet vom Verkehr am Kreisel mutet das kleine Pärkli vor der Bildschule wie eine Insel an. Ob der im Zentrum stehende grosse rechteckige Holzrahmen ein Schiff darstellt? «Man muss nicht alles benennen», sagte Katharina Portmann. Schnell habe man einen Vergleich gefunden, und sehe nicht mehr genau hin. Die Pädagogin und der Künstler Filib Schürmann gestalteten mit Kindern Objekte aus Naturmaterialien. Die fünfjährige Greta steckte die farbigen Holzdübel in die Löcher und fügte die Holzstücke zu einer Skulptur zusammen. Lisa Schwarz Parolari, Vizepräsidentin der Bildschule, sagt: «Mit der Skulptur entstand eine ‹soziale Plastik›, die unser Anliegen verbildlicht: Entwicklung der Gestaltungskraft und des erforderlichen Handwerks.»

Während die zehnjährige Lorena ihre eigenen Figuren als Teil eines Gesamtwerkes in den grossen Holzrahmen einbaute. Arbeiten mit Ton stand bei der Keramikerin Natalia Kaya-Zwissler auf dem Programm. Die zwölfjährige Lana formte einen Elefanten, ihre Freundin Luna versuchte einen Wolf zu schaffen. Während das Gestalten mit Ton ins Figürliche geht, ist die Arbeit mit Naturmaterialien abstrakt und anspruchsvoller, das bestätigte auch Katharina Portmann. Das Ausprobieren verschiedener Materialien und Methoden animiert jedoch die eigene Kreativität zu entdecken und vielleicht einmal einen Kurs in der Bildschule zu besuchen.