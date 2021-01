Lungenliga Ohne Sauerstoffgerät geht es nicht: Ein 53-jähriger Thurgauer erzählt von den Langzeitfolgen seiner Coronainfektion Marcus-Dirk Walenzki ist Asthmatiker. Nachdem er Ende Oktober wegen Corona im Krankenhaus gewesen ist, macht ihm seine Lunge aber heute noch deutlich mehr zu schaffen als zuvor. Dank der Unterstützung der Lungenliga Thurgau kann er aber zu Hause sein. Larissa Flammer 15.01.2021, 18.30 Uhr

Marcus-Dirk Walenzki spürt die Folgen der Corona-Infektion auch fast drei Monate später noch. Bild: Andrea Stalder (15.Januar 2021)

Acht Tage verbrachte Marcus-Dirk Walenzki nach einer Coronainfektion im Spital Frauenfeld. «Zum Glück nur auf der Normalstation.» Der 53-Jährige erhielt Sauerstoff und unter anderem hoch dosiertes Kortison, um die Schwellungen in seiner Lunge zu bekämpfen. Das war Ende Oktober.

Heute noch geht Walenzki nirgends ohne Sauerstoffgerät hin, auch zu Hause ist er immer wieder darauf angewiesen. «Meine Lungenleistung liegt aktuell bei 67 Prozent», sagt er. Diese Woche hatte er auch eine kardiologische Folgeuntersuchung – das Herz wurde ebenfalls angegriffen. «Dort liegt die Leistung bei 75 Prozent.» Nach einer solchen Auskunft setze man sich dann erst mal hin.

Der Frauenfelder ist diplomierter Rettungssanitäter und arbeitet in der Notrufzentrale der Kantonshauptstadt. Seit der Corona-Infektion ist er krankgeschrieben. Der Sauerstoffmangel hat auch Auswirkungen auf das Gehirn. Auf das Erinnerungsvermögen, das Kurzzeitgedächtnis. Walenzki sagt:

«Plötzlich weiss man nicht mehr, ob man bereits einen Kaffee getrunken hat oder es gerade tun wollte.»

«In meinem Job muss man fit sein – auch im Kopf – um den Menschen zu helfen.» Auch weil er immer wieder Hustenanfälle hat, war an Arbeit bisher nicht zu denken. «Wenn ich einen Notruf entgegennehme, kann ich die Person am anderen Ende der Leitung nicht wegen eines Anfalls warten lassen.»

Dank Sauerstoffgerät konnte er nach Hause

Der Husten war auch das erste Anzeichen für die Covid-19-Erkrankung. Walenzki ist Asthmatiker, kennt also das Gefühlt der Atemnot. Um den 23. Oktober merkte er aber: Der Husten kommt nicht mehr nur vom Asthma. Dazu gesellten sich Kurzatmigkeit und ein hoher Blutdruck – ein Coronatest beim Hausarzt fiel positiv aus. Wo er sich angesteckt hat, kann der 53-Jährige nicht nachvollziehen. Auch seine Frau war infiziert, zeigte aber zum Glück nur milde Symptome.

Als die Atemnot schlimmer wurde und hohes Fieber dazukam, ging Walenzki ins Spital, wo er sehr gut betreut wurde, wie er betont.

«Trotzdem muss ich das nicht so schnell wieder erleben.»

Er war froh, einfach nur im Bett liegen zu können und Sauerstoff zu erhalten. Besuch darf im Spital niemand empfangen. Seine Frau ging auf dem Nachhauseweg jeweils unter seinem Fenster vorbei, damit sie sich zuwinken konnten. Mit ihr und seinen Eltern telefonierte der Frauenfelder ab und zu, aber eigentlich war er sogar dafür zu schlapp.

Nach acht Tagen konnte er mit Hilfe der Lungenliga Thurgau das Spital verlassen. «Sie konnten mir noch am Samstag einen Sauerstoffkonzentrator besorgen. Das ist nicht selbstverständlich», sagt der 53-Jährige dankbar.

Unterstützung der Lungenliga Bild: Andrea Stalder Kathleen Guptara Bei der Lungenliga Thurgau wird Marcus-Dirk Walenzki von Kathleen Guptara betreut. Sie arbeitet im Bereich Beratung und Therapie. Walenzki hat zwei Geräte erhalten, die Sauerstoffmoleküle aus der Umgebungsluft filtern. Patienten könne diese dann in hoher Konzentration über Schläuche, die unter der Nase durchführen, einatmen. Im Gegensatz zu Sauerstoffflaschen müssen diese Sauerstoffkonzentratoren nicht aufgefüllt werden. Guptara zeigt Patienten, wie sie mit den Geräten und den Schläuchen umgehen müssen. Das mobile Gerät für unterwegs wiegt etwa sieben Kilogramm und läuft mit Akku. Ein grösseres für zu Hause hängt am Strom und ist durch lange Schläuche stationär. «Der Austausch mit Leuten wie Herr Walenzki ist wichtig», sagt Guptara. Denn über die Langzeitfolgen von Coronaerkrankungen weiss auch die Lungenliga noch wenig. Zusammen mit Betroffenen findet sie heraus, wie sie am besten unterstützt werden können.

Frau prüft in der Nacht, ob er noch atmet

Schuhe binden, aufwärtslaufen, selbst das Gespräch mit der Zeitung: Walenzki wird schnell kurzatmig, gerät ins Schwitzen, braucht Sauerstoff. «Ich bin auch vorher keine Berge hochgerannt», sagt der Asthmatiker.

Der mobile Sauerstoffkonzentrator läuft mit einem Akku, der grosse für zu Hause hängt am Strom. Bild: Andrea Stalder

Weil ihm sonst irgendwann die Decke auf den Kopf fällt, will er möglichst bald zumindest Teilzeit wieder arbeiten. Eine Therapie für die Langzeitfolgen der Infektion gibt es nicht. «Klinikplätze gibt es im Moment eh zu wenige. Die sind für die, die beatmet werden mussten», sagt Walenzki. «Es ist ein Krankheitsverlauf, den man wohl einfach aussitzen muss.»

Er wäre gerne ans Meer gefahren, da die Luft dort der Lunge guttut. Doch das kommt wegen der Coronamassnahmen nicht in Frage. Sowieso sagt der Frauenfelder:

«Ich überlege mir zweimal, ob ich wirklich irgendwo hinmuss.»

In ein Möbelhaus würde er aktuell nie gehen, auch Anlässe wird er wohl noch längere Zeit meiden. «Die Chance für eine Zweitinfektion besteht.» Sobald er an der Reihe ist, lässt er sich auch impfen.

Der Bevölkerung will der Thurgauer sagen: «Das Virus trifft auch jüngere Menschen, auch sie können schwere Verläufe haben. Haltet euch an die Schutzmassnahmen, lasst euch testen.» Walenzki hofft, dass dank der Coronamassnahmen die Situation irgendwann wieder einigermassen normal sein wird. Auch für sich selber blickt er nach vorne, arrangiert sich mit der Situation. Es sei aber schon belastend; nicht zuletzt, weil seine Frau unruhig schlafe und sich in der Nacht vergewissere, dass er noch atme.