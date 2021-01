Luftverschmutzung Messungen zeigen: Ein Lockdown allein reicht noch nicht für bessere Luft Der Stillstand im Frühjahr brachte dem Thurgau nur eine kurzfristige Verbesserung der Luftqualität. Doch die Natur kann deswegen noch nicht aufatmen.

Judith Schuck 07.01.2021, 10.00 Uhr

Qualm aus einem Autoauspuff. Bild: Michael Probst / AP

Während des Lockdown im März kursierten in den sozialen Medien viele Bilder von Natur, die endlich zum Durchatmen kommt, oder von den berühmt gewordenen Delfinen, die sich in den Wasserstrassen Venedigs tummelten. Bei den venezianischen Delfinen und Schwänen stellte sich bald heraus, dass das Foto gefälscht war: Delfine sind zwar in der Adria heimisch, die auf dem Foto schwammen aber ursprünglich vor der sardischen Hauptstadt Cagliari.

In der kurzen Zeit des Lockdown konnte sich die Wasserqualität in der Lagunenstadt nicht wesentlich verbessern. Dafür hatten die auf Reede liegenden Kreuzfahrtschiffe und Vaporetti eine positive Wirkung auf die Luft.

Während des Lockdown bis zu 30 Prozent weniger Ozon gemessen

Auch im Thurgau konnte die Bevölkerung im Vorsommer frischere Luft tanken als die Jahre zuvor. Generell nahm die Feinstaub- und Ozonbelastung dank Massnahmen wie der Verwendung von Abgaskatalysatoren und Partikelfiltern in den letzten 15 Jahren tendenziell ab. Während des Lockdown wurden abhängig vom Standort bis zu 30 Prozent weniger Ozon gemessen. Das Reizgas dient als Referenz für die Luftverschmutzung durch Sommersmog.

Bei hoher Belastung führt es bei empfindlichen Menschen zu Atembeschwerden, Schleimhautreizungen und eingeschränkter körperlicher Belastbarkeit. Langzeitstudien zeigen, dass hohe Ozonkonzentrationen vermehrt zu Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten führen. Auch die Vegetation leidet unter dem Reizgas, denn es beeinflusst das Wachstum negativ und verursacht niedrigere Erträge bei der Ernte. Selbst auf die Bausubstanz von Gebäuden wirkt sich das dreiatomige Sauerstoffmolekül negativ aus.

Gesamthaft weniger Belastung als im Vorjahr

Ozon bildet sich unter Sonneneinstrahlung aus den Vorläuferschadstoffen Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen, die im Strassenverkehr oder bei der Arbeit mit Lösungsmitteln entstehen. Der Grenzwert für Ozon liegt bei einem Stundenmittel von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m³) Luft.

Am Messstandort in Konstanz betrug 2020 der höchste gemessene Wert 154 μg/m³. Zum Vergleich: 2019 lag der Höchstwert bei 188 μg/m³, im Hitzesommer 2018 bei 180 μg/m³. In Weinfelden, wo nur alle zwei Jahre gemessen wird, stehen sich 2020 156 μg/m³ und 2018 179 μg/m³ gegenüber. Im Rekordsommer 2003 konnten in Konstanz 222 μg/m³ gemessen werden, seit 1995 der Spitzenwert in der Region.

Ozon-Anzeigetafel: Im Sommer ist die Belastung besonders hoch.

Bild: Hanspeter Bärtschi

Doch sagen diese Grenzwerte nur einen Teil über die Luftbelastung durch Ozon aus: Es kommt auch darauf an, an wie vielen Tage der Grenzwert überschritten wird, und das war 2020 in Weinfelden an 42 und 2018 an 79 Tagen der Fall. In Weerswilen, wo der Messstandort ausserhalb des Siedlungsgebiets liegt, waren es 2020 38, 2018 aber satte 84 Tage.

Das Wetter spielt eine wesentliche Rolle

Diese eher niedrigen Werte in Zeiten von Corona hängen aber weniger mit den Abgasen zusammen. Bei windstillem, trockenem Wetter läuft die chemische Reaktion besser ab. Da es diesen Sommer zwar sehr heisse Tage gab, dauerten doch die Hitzeperioden nie so lange wie 2018 an. Es regnete immer wieder zwischendurch und kühlte ab. Dadurch bildete sich weniger Ozon – auch wenn spätestens im Mai, Juni der Verkehr im Thurgau wieder relativ gewohnt in die Gänge kam und einige Zugpendler vielleicht wegen der Ansteckungsgefahr eher in ihr Auto stiegen.

Ozon bildet sich an sonnenreichen Tagen unter der starken Einwirkung des Sonnenlichts hauptsächlich aus Verkehrsabgasen.

«Während der Verkehrsspitzen am Abend und in den Morgenstunden wird Ozon allerdings auch durch die Verkehrsabgase abgebaut.»

Das sagt Peter Federer von Ostluft. Deshalb nimmt die Belastung an vielbefahrenen Strassen in den Abendstunden markant ab. Ausserhalb von Städten könnten die Werte aber länger hoch bleiben, da dort die Abgase geringer seien, so der Umweltexperte. Auf dem Land bleibt so die Konzentration über den Tag mehr oder weniger erhalten.

Der Traum von der guten Landluft muss dennoch nicht ganz aufgegeben werden. Im ländlichen Gebiet gebe es letztlich immer noch weniger Schadstoffe als in der Stadt, schreibt das Bundesamt für Umwelt.

Nicht nur das Verkehrsaufkommen spielt eine Rolle

Um eine Aussage über die Luftqualität zu machen, müssen vielerlei Faktoren berücksichtigt werden. Gerade bei der Bildung von Ozon spielen neben dem Verkehrsaufkommen vor allem meteorologische Einflüsse eine Rolle. Franz Rupert Ludwig vom Amt für Umwelt Thurgau geht sogar so weit zu sagen: Unter Corona seien keine wesentlichen Änderungen der Ozonwerte spürbar gewesen.

Damit die Natur wirklich aufatmen kann, muss demnach um einiges mehr getan werden, als ein kurzer Lockdown bewirken kann.